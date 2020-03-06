18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Назад в будущее»: Док и Марти обрадовали поклонников совместным фото
Они все также «путешествуют» во времени.
В начале марта у поклонников трилогии «Назад в будущее» появился неожиданный повод для радости. Актеры, исполнившие в фильме главные роли доктора Эммета Брауна и Марти Макфлая, опубликовали совместное фото.
Оно появилось в
«Мчусь на скорости 88 миль в час на вечер покера от Майкла Джей Фокса», — подписал снимок Ллойд. Он сообщил, что поводом для встречи стал благотворительный турнир по покеру, который организовал Фонд Майкла Джей Фокса (Марти Макфлай). Актер уже несколько лет страдает от болезни Паркинсона и с помощью своего фонда собирает средства на исследования и поиск лекарств.
Несмотря на то, что за все эти годы актеры заметно постарели и изменились, поклонники звездного дуэта пришли в восторг от их воссоединения и пожелали мужчинам удачного «путешествия во времени».
Екатерина Гура