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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Назад в будущее»: Док и Марти обрадовали поклонников совместным фото

Они все также «путешествуют» во времени.

В начале марта у поклонников трилогии «Назад в будущее» появился неожиданный повод для радости. Актеры, исполнившие в фильме главные роли доктора Эммета Брауна и Марти Макфлая, опубликовали совместное фото.

Оно появилось в Instagram-аккаунте актера Кристофера Ллойда (Док).

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«Мчусь на скорости 88 миль в час на вечер покера от Майкла Джей Фокса», — подписал снимок Ллойд. Он сообщил, что поводом для встречи стал благотворительный турнир по покеру, который организовал Фонд Майкла Джей Фокса (Марти Макфлай). Актер уже несколько лет страдает от болезни Паркинсона и с помощью своего фонда собирает средства на исследования и поиск лекарств.

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Несмотря на то, что за все эти годы актеры заметно постарели и изменились, поклонники звездного дуэта пришли в восторг от их воссоединения и пожелали мужчинам удачного «путешествия во времени».

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Екатерина Гура

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