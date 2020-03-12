13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Композиторы «Ведьмака» оценили народную песню про чеканную монету
Они назвали ее лучшей
В конце 2019 года на платформе Netflix вышел популярный сериал «Ведьмак». Саундтрек к фильму, а точнее главная песня про чеканную монету быстро стала мемом в соцсетях.
В январе свою версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» перепел народный хор Омской филармонии во главе с солистом Валерием Подворным. За несколько месяцев их видео на YouTube набрало около 2 миллионов просмотров и на Омский народный хор
В середине марта в подкасте Netflix Джиона Остинелли и Соня Белоусова назвали кавер омичей лучшим исполнение песни, которое они встречали в интернете. Они отметили творческий подход и необычное исполнение композиции, что в целом сделало ее «абсолютно чудесной».
Кстати, идея перепеть
Екатерина Гура