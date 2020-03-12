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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Композиторы «Ведьмака» оценили народную песню про чеканную монету

Они назвали ее лучшей кавер-версией саундтрека.

В конце 2019 года на платформе Netflix вышел популярный сериал «Ведьмак». Саундтрек к фильму, а точнее главная песня про чеканную монету быстро стала мемом в соцсетях.

В январе свою версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» перепел народный хор Омской филармонии во главе с солистом Валерием Подворным. За несколько месяцев их видео на YouTube набрало около 2 миллионов просмотров и на Омский народный хор наконец обратили внимание композиторы оригинального саундтрека сериала «Ведьмак».

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В середине марта в подкасте Netflix Джиона Остинелли и Соня Белоусова назвали кавер омичей лучшим исполнение песни, которое они встречали в интернете. Они отметили творческий подход и необычное исполнение композиции, что в целом сделало ее «абсолютно чудесной».

Кстати, идея перепеть песню-мем из сериала «Ведьмак» принадлежала PR-отделу Омской филармонии, которые решили не отставать от мировых трендов. И их расчет оказался верным.

Екатерина Гура

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