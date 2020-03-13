Студент из США превратил мамины слова о татуировках в тату

25-летний студент Хантер и его 51-летняя мама Донна Рукс из Чарльстона, штат Южная Каролина, в середине марта случайно стали знаменитыми в соцсетях. А все из-за необычной татуировки, которую Хантер сделал себе на руке.
По словам парня, он давно мечтал о тату, но, даже записавшись в салон, он так и не смог определиться с рисунком. Спросить совета Хантер решил у своей мамы, которая попыталась отговорить его от этой затеи. Женщина написала сыну сообщение со словами: «Если тебе не нужна татуировка, то не стоит ее делать. Татуировки — для важных вещей».
Но эта фраза, вопреки ожиданиям Донны, сработала совсем наоборот. Хантеру настолько понравились слова, что именно их он и набил на руке в качестве своей первой татуировки. О чем поспешил сообщить маме.
Женщина пришла в ужас и написала, что побьет Хантера. На что парень ответил, что сделает эту фразу своей второй тату, пишет Ladbible.
Забавной историей со своими подписчиками в Instagram поделился мастер тату Грегори Уоткинс, который и делал татуировку Хантеру.