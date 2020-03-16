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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях поделились «злыми» мемами о 2020 годе

Новогодние пожелания, чтобы этот год был лучше предыдущего, пока не сбываются, шутят пользователи.

Пользователи соцсетей делятся мемами о 2020 годе, который оказался «хуже любых ожиданий».

Подписчики вспоминают пожары в Австралии, конфликт США и Ирана, обострение в Сирии, пандемию коронавируса, обвал цен на нефть и спрашивают, ждать ли нашествия инопланетян.

Кто сказал, что 2020 будет хорошим годом?
Мы: 2020 будет нашим годом! Тремя месяцами позже:
Отмените 2020. Люди, которые в 2019 году создавали мемы, что 2020 будет лучше
2020 год будет мемом столетия
Январь - война, февраль - пожары, март - вирус, апрель - random chimp event, май - нашествие инопланетян, июнь - отменен, июль - зомби-апокалипсис, август - метеорит, сентябрь - восстание роботов, октябрь - каждый человек стал рабом, ноябрь - солнце собирается взорваться, декабрь - Земля уничтожена
Если бы 2020 был мемом
2020 год в мемах: коронавирус, Третья мировая война, австралийские пожары

Анна Лысенко

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