Я: Надеюсь, что 2020 будет лучше 2019— Самая крутая черепаха на районе (@_danger_r) January 8, 2020
2020: Хаххах, Австралия горит
Я: ...ну...больше же ничего..?
2020: Китай гибнет от неизвестной болезни
Я: хорошо...хуже точно не будет...
2020: Что-то? Хочешь хуже? Ладно, держи Третью Мировую
Я:...ВЕРНИТЕ МНЕ МОЙ 2019
16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях поделились «злыми» мемами о 2020 годе
Новогодние пожелания, чтобы этот год был лучше предыдущего, пока не сбываются, шутят пользователи.