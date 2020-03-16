Танцора из клипа Little Big превратили в мем (фото)

Актёр Дмитрий Красилов, известный как Пухляш, так эффектно станцевал в клипе группы Little Big, что буквально влюбил в себя соцсети.
Теперь пользователи генерируют мемы с парнем в голубом и зовут танцора на «Евровидение».
«Многочисленные ролики, где иностранцы оценивают клип, показывают, что Дмитрий является изюминкой клипа. Не совершите ошибки и возьмите с собой на “Евровидение 2020” Дмитрия Красилова», — пишет россиянин Павел Михайлов.
Пока что танцор из Алтайского края приглашения на конкурс не получил. Но не исключено, что в Little Big придумают способ взять его на сцену.
Клип на песню Uno группа представила 12 марта в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Буквально за сутки он собрал 17 миллионов просмотров.
В поддержку конкурсной песни Little Big также запустили челлендж. Теперь пользователи сети массово двигают коленками в смешных нарядах.