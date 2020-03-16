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11:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Танцора из клипа Little Big превратили в мем (фото)

Теперь его зовут на «Евровидение».

Актёр Дмитрий Красилов, известный как Пухляш, так эффектно станцевал в клипе группы Little Big, что буквально влюбил в себя соцсети.

Теперь пользователи генерируют мемы с парнем в голубом и зовут танцора на «Евровидение».

«Многочисленные ролики, где иностранцы оценивают клип, показывают, что Дмитрий является изюминкой клипа. Не совершите ошибки и возьмите с собой на “Евровидение 2020” Дмитрия Красилова», — пишет россиянин Павел Михайлов.

Пока что танцор из Алтайского края приглашения на конкурс не получил. Но не исключено, что в Little Big придумают способ взять его на сцену.

Клип на песню Uno группа представила 12 марта в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Буквально за сутки он собрал 17 миллионов просмотров.

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В поддержку конкурсной песни Little Big также запустили челлендж. Теперь пользователи сети массово двигают коленками в смешных нарядах.

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Анна Лысенко

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