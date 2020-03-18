Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
16Опустошенные из-за пандемии магазины
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Омич запустил в соцсетях флешмоб против паники

Он сфотографировался возле полных полок в магазине.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+54
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано204 029+18 962
Скончалось8 241+911
Выздоровело82 107+1 871
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 18.03

В середине марта жители России, поддавшись панике на фоне эпидемии коронавируса, бросились в магазины скупать еду и предметы первой необходимости. В это же время в соцсетях стали появляться фотографии пустых полок. Многие жаловались, что из-за массовой истерии сейчас невозможно купить даже самые простые товары, а в очередях приходится выстаивать более получаса.

Супермаркеты в России во время пандемии
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Спасти ситуацию решил предприниматель из Омска по имени Михаил Деревянко. На своих страницах в соцсетях он опубликовал фото, сделанное на фоне полных полок в магазине. Молодой человек призвал сограждан быть благоразумными и не поддаваться панике.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

«Я понимаю, что люди начинают беспокоиться о том, что может быть проблема с продуктами, и запасаются ими впрок. Но зачем выставлять это на всеобщее обозрение, зачем выкладывать видео того, как люди нагружают полные машины продуктов? Зачем снимать фото пустых витрин? Неужели люди не понимают, что тем самым они только ухудшают ситуацию?» — написал Деревянко.

Он призвал перестать фотографировать пустые полки и не провоцировать рост цен в связи с массовыми закупками.

Кроме того, омич предложил поддержать флешмоб #япротивпаники. Для этого нужно сфотографироваться на фоне полных полок в магазине и показать, что никакого дефицита товаров нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свое послание Деревянко опубликовал на русском, английском и китайском языках. Пользователи соцсетей уже начали присоединяться к флешмобу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 в России
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
В России выявили 33 новых случая коронавируса
FT: ЕС обвинил Россию в том, что она сеет панику из-за Covid-19
Эксперты: из-за карантина мир ждет всплеск разводов
Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС
Европу сковали гигантские пробки из-за коронавируса (фото)
В магазинах Москвы заметили «тележки апокалипсиса» (фото)
Эксперт назвал причины массовой покупки туалетной бумаги
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Горячие темы на Авто
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Я - за Путина! 198
Природа против глобализации 162
А что будет при $=100 рублей?? 163
Кино
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят» Певица рассказала, что ей смешно наблюдать, как происходит «аукцион», на котором пытаются выкупить у ее дочери ложную информацию
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля Будет организована поддержка дистанционного обучения
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Новости партнеров
Скандал с Кудрявцевой достиг пика: ведущая увольняется с телеканала
Харламов отомстил Асмус, выложив в Сеть фото с изменой жене
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Самые опасные симптомы коронавируса, которые нужно запомнить
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь