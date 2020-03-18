Омич запустил в соцсетях флешмоб против паники

В середине марта жители России, поддавшись панике на фоне эпидемии коронавируса, бросились в магазины скупать еду и предметы первой необходимости. В это же время в соцсетях стали появляться фотографии пустых полок. Многие жаловались, что из-за массовой истерии сейчас невозможно купить даже самые простые товары, а в очередях приходится выстаивать более получаса.
Спасти ситуацию решил предприниматель из Омска по имени Михаил Деревянко. На своих страницах в соцсетях он опубликовал фото, сделанное на фоне полных полок в магазине. Молодой человек призвал сограждан быть благоразумными и не поддаваться панике.
«Я понимаю, что люди начинают беспокоиться о том, что может быть проблема с продуктами, и запасаются ими впрок. Но зачем выставлять это на всеобщее обозрение, зачем выкладывать видео того, как люди нагружают полные машины продуктов? Зачем снимать фото пустых витрин? Неужели люди не понимают, что тем самым они только ухудшают ситуацию?» — написал Деревянко.
Он призвал перестать фотографировать пустые полки и не провоцировать рост цен в связи с массовыми закупками.
Кроме того, омич предложил поддержать флешмоб #япротивпаники. Для этого нужно сфотографироваться на фоне полных полок в магазине и показать, что никакого дефицита товаров нет.
Свое послание Деревянко опубликовал на русском, английском и китайском языках. Пользователи соцсетей уже начали присоединяться к флешмобу.