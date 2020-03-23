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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пары стали жениться экспромтом из-за коронавируса

Женихи и невесты по всему миру столкнулись с невозможностью сыграть пышную свадьбу из-за пандемии коронавируса. Но некоторые пары не отчаиваются — они женятся экспромтом, причем в довольно непредсказуемых местах.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:25 MSK, 23.03

Клэр и Мэтт Зинснер отменили свадьбу, назначенную на 11 апреля, и спланировали новую за сутки. Они поженились прямо на железнодорожной станции Сент-Панкрас в Лондоне. Из гостей были только два свидетеля, но молодоженов поздравили все работники станции.

Британец Роберт Ормсби планировал сделать предложение своей девушке Пэтси Мердок во время отпуска в Рейкьявике. Поездку пришлось отменить из-за коронавируса.

Ормсби решил, что все равно попросит Пэтси выйти за него в Исландии, но не в стране, а в одноименном британском супермаркете. Что и было сделано прямо возле кассы.

Мэдлин и Дэвид из Нью-Йорка должны были пожениться 21 марта. Они пригласили на торжество 200 гостей со всей страны. Конечно же, свадебный пир пришлось отменить.

Но жених и невеста работают в компании по организации праздников и провели сотни свадеб. Так что Мэдлин и Дэвид без проблем организовали себе новую свадьбу прямо на крыше своей многоэтажки.

Пригласили только ближайших друзей. Гостей угощали гамбургерами и танцевали под песни Уитни Хьюстон.

Анна Лысенко

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