Пары стали жениться экспромтом из-за коронавируса

Клэр и Мэтт Зинснер отменили свадьбу, назначенную на 11 апреля, и спланировали новую за сутки. Они поженились прямо на железнодорожной станции Сент-Панкрас в Лондоне. Из гостей были только два свидетеля, но молодоженов поздравили все работники станции.
Британец Роберт Ормсби планировал сделать предложение своей девушке Пэтси Мердок во время отпуска в Рейкьявике. Поездку пришлось отменить из-за коронавируса.
Ормсби решил, что все равно попросит Пэтси выйти за него в Исландии, но не в стране, а в одноименном британском супермаркете. Что и было сделано прямо возле кассы.
Мэдлин и Дэвид из Нью-Йорка должны были пожениться 21 марта. Они пригласили на торжество 200 гостей со всей страны. Конечно же, свадебный пир пришлось отменить.
Но жених и невеста работают в компании по организации праздников и провели сотни свадеб. Так что Мэдлин и Дэвид без проблем организовали себе новую свадьбу прямо на крыше своей многоэтажки.
Пригласили только ближайших друзей. Гостей угощали гамбургерами и танцевали под песни Уитни Хьюстон.