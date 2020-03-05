13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Брат привел ламу в смокинге на свадьбу сестры
Невеста была в «восторге».
Однажды Мендл Вайншток из Огайо пошутил, что если его сестра Рива
Пять лет спустя девушка заявила родным, что помолвлена. Вот
На свадебное торжество парень явился с пушистой подругой по кличке Шоки. Лама была одета в элегантный смокинг и приковала к себе внимание гостей.
Рива не знала, как реагировать на эту выходку, но все же согласилась на одно фото с животным. Ее озадаченное лицо на фото так развеселило подписчиков соцсетях, что снимок моментально стал вирусным.
Впрочем, вскоре невеста поняла, что на самом деле лама на свадьбе — отличная идея, ведь гости никогда не забудут такое торжество. Так что Рива не обиделась и уже скоро мило «общалась» с животным.
После праздника Шоки вернули домой на близлежащую ферму. Ее «аренда» обошлась парню в 450 долларов.
Анна Лысенко