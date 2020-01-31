18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жених запретил брату приходить на свадьбу, чтобы тот не испортил праздник
Желание сделать предложение на свадьбе стало поводом для семейной ссоры.
28-летний пользователь Reddit, который в феврале сыграет свою свадьбу, написал на ресурсе историю о своем брате и спросил у пользователей их мнение. Молодой человек рассказал, что несколько дней назад его младший брат купил обручальное кольцо своей возлюбленной и отметил, что собирается сделать ей предложение на свадьбе брата.
Жених от такой новости пришел в ярость и предложил брату перенести предложение на другой день, пишет Daily Mail.
«Все знают, что это неуважительно и эгоистично делать предложение или сообщать о беременности на чужой свадьбе. Свадьба — это праздник молодоженов, только их день», — написал жених.
Жених пригрозил отменить приглашение, если брат не передумает, но тот стоял на своем. В итоге автор написал официальный запрет на посещение свадьбы для брата и его возлюбленной, а также убрал их имена из списка приглашенных в ресторане.
Младший брат и родители на жениха обиделись, а вот пользователи Reddit его поддержали, отметив, что это будет хорошим уроком для эгоистичного брата, а жених может спокойно наслаждаться своим важным днем и не переживать
А вот невеста из США, наоборот, не только не была против подобного, но даже помогла своему брату сделать предложение возлюбленной во время собственной свадьбы.
Екатерина Гура