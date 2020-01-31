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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жених запретил брату приходить на свадьбу, чтобы тот не испортил праздник

Желание сделать предложение на свадьбе стало поводом для семейной ссоры.

Источник: @petrov

28-летний пользователь Reddit, который в феврале сыграет свою свадьбу, написал на ресурсе историю о своем брате и спросил у пользователей их мнение. Молодой человек рассказал, что несколько дней назад его младший брат купил обручальное кольцо своей возлюбленной и отметил, что собирается сделать ей предложение на свадьбе брата.

Жених от такой новости пришел в ярость и предложил брату перенести предложение на другой день, пишет Daily Mail.

«Все знают, что это неуважительно и эгоистично делать предложение или сообщать о беременности на чужой свадьбе. Свадьба — это праздник молодоженов, только их день», — написал жених.

На все уговоры его брат отвечал отказом, аргументируя, что вся семья и близкие будут рядом в момент предложения, а также, что это будет «хороший праздник с правильным романтичным настроением».
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Жених пригрозил отменить приглашение, если брат не передумает, но тот стоял на своем. В итоге автор написал официальный запрет на посещение свадьбы для брата и его возлюбленной, а также убрал их имена из списка приглашенных в ресторане.

Младший брат и родители на жениха обиделись, а вот пользователи Reddit его поддержали, отметив, что это будет хорошим уроком для эгоистичного брата, а жених может спокойно наслаждаться своим важным днем и не переживать из-за внезапных ситуаций.

А вот невеста из США, наоборот, не только не была против подобного, но даже помогла своему брату сделать предложение возлюбленной во время собственной свадьбы.

Екатерина Гура

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