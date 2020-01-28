19:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста решила не приглашать на свадьбу симпатичных подруг
Девушка переживала, что жених будет на них смотреть.
Пользовательница Reddit с ником thrwawayw2 рассказала историю, которая произошла не так давно на свадьбе ее близкой подруги. Девушка написала, что дружила с невестой еще со школы. Они всегда были близкими подругами и много времени проводили вместе, а после рождения детей сблизились еще больше.
Невеста, чье имя автор поста не называет, в январе 2020 года устраивала свадьбу и решила не выбирать подружек на торжество. Но оказалось, что свидетельницы
Реддитор узнала об этом только на свадьбе, а на вопрос, почему она не входит в их число, получила откровенный и странный ответ.
Более того, невеста отметила, что ее подруга «слишком хороша» для роли подружки, а это значит, что на нее будут обращать внимание все мужчины, включая жениха.
Thrwawayw2 призналась пользователям, что была поражена такому ответу, ведь считала невесту своей лучшей подругой. Она также добавила, что еще несколько общих знакомых вообще не были приглашены на свадьбу именно
Екатерина Гура