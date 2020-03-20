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16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Влюбленные в Израиле нашли способ сыграть свадьбу в условиях пандемии

Тем, кто не успел оформить брак, придется ждать окончания карантина.

Коронавирус COVID-19
17:08 (мск)Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано253+54
Скончалось0
Выздоровело12+3
Инфицировано247 400+19 657
Скончалось10 067+749
Выздоровело86 037+1 505
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03

Израильтянин Йонатан Мойшар и его невеста Рони Бен-Ари отпраздновали свою свадьбу в очень узком кругу. Изначально они пригласили на торжество 260 гостей, но из-за введенных мер безопасности из-за распространения коронавируса, им пришлось ограничиться лишь 10 самыми близкими людьми. Остальные присутствовали на торжестве виртуально.

Организатор свадеб Итамар Якутиели до последнего момента помогал влюбленным даже в условиях запрета на массовые мероприятия и закрытые рестораны. Он организовал торжество в очень узком кругу вдали от города — в заповеднике Эйн-Хемед. Те гости, которые не смогли присутствовать на свадьбе, участвовали в праздновании онлайн благодаря специальной программе.

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А вот с 20 марта пары в Израиле уже не смогут пожениться. Премьер-министр страны в связи с пандемией решил ужесточить карантин: теперь выйти из дома можно будет только в аптеку или супермаркет. А работать будут лишь те предприятия, которые выпускают жизненно необходимые товары.

Отметим, что коронавирус в Израиле распространяется с 21 февраля. В стране зафиксировано 677 случаев заражения, 14 пациентов уже выздоровели, умерших нет.

Екатерина Гура

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