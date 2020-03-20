Влюбленные в Израиле нашли способ сыграть свадьбу в условиях пандемии

Израильтянин Йонатан Мойшар и его невеста Рони Бен-Ари отпраздновали свою свадьбу в очень узком кругу. Изначально они пригласили на торжество 260 гостей, но из-за введенных мер безопасности из-за распространения коронавируса, им пришлось ограничиться лишь 10 самыми близкими людьми. Остальные присутствовали на торжестве виртуально.
Организатор свадеб Итамар Якутиели до последнего момента помогал влюбленным даже в условиях запрета на массовые мероприятия и закрытые рестораны. Он организовал торжество в очень узком кругу вдали от города — в заповеднике Эйн-Хемед. Те гости, которые не смогли присутствовать на свадьбе, участвовали в праздновании онлайн благодаря специальной программе.
А вот с 20 марта пары в Израиле уже не смогут пожениться. Премьер-министр страны в связи с пандемией решил ужесточить карантин: теперь выйти из дома можно будет только в аптеку или супермаркет. А работать будут лишь те предприятия, которые выпускают жизненно необходимые товары.
Отметим, что коронавирус в Израиле распространяется с 21 февраля. В стране зафиксировано 677 случаев заражения, 14 пациентов уже выздоровели, умерших нет.