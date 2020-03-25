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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец показал свое 9-месячное преображение в минутном ролике

Мотивационное видео стало вирусным в Сети.

Британец Билли Ричардс, известный под псевдонимом Billy The Titan, начал бегать на беговой дорожке у себя на заднем дворе 9 месяцев назад. Главной его целью была потеря веса и нормализация здоровья.

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За это время его вес уменьшился со 108 килограммов до 82. Помимо занятий на беговой дорожке Ричард также пересмотрел свой рацион питания и добавил другие спортивные упражнения. Он также создал аккаунты в соцсетях, чтобы мотивировать себя и других людей на перемены.

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Свое «беговое» путешествие длиной в 9 месяцев Билли фиксировал на видео, из которого затем создал впечатляющий таймлапс, наглядно демонстрирующий его успехи.

Екатерина Гура

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