17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец показал свое 9-месячное преображение в минутном ролике
Мотивационное видео стало вирусным в Сети.
Британец Билли Ричардс, известный под псевдонимом Billy The Titan, начал бегать на беговой дорожке у себя на заднем дворе 9 месяцев назад. Главной его целью была потеря веса и нормализация здоровья.
За это время его вес уменьшился со 108 килограммов до 82. Помимо занятий на беговой дорожке Ричард также пересмотрел свой рацион питания и добавил другие спортивные упражнения. Он также создал аккаунты в соцсетях, чтобы мотивировать себя и других людей на перемены.
Свое «беговое» путешествие длиной в 9 месяцев Билли фиксировал на видео, из которого затем создал впечатляющий таймлапс, наглядно демонстрирующий его успехи.
Екатерина Гура