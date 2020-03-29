15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянский художник нарисовал картины тенью (фото)
Утонченное искусство.
Художник из Флоренции Фабрицио Корнели стал известен во всем мире благодаря уникальной творческой технике.
Мастер в буквальном смысле рисует картины тенью. Он просчитывает, как падает естественный или искусственный свет, а затем ставит на его пути «преграды» из металла. Появившиеся тени создают продуманный рисунок.
По словам итальянца, люди играли со светом всегда. Например, такие древние сооружения, как Стоунхендж или многочисленные менгиры, установленные древними обитателями Европы, основаны именно на чередовании света и тени.
Работы Корнели можно увидеть на фасадах домов в Брюсселе, Риме, Париже и других городах. Особенно их ценят в Германии, где художник жил
Анна Лысенко