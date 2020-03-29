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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянский художник нарисовал картины тенью (фото)

Утонченное искусство.

Художник из Флоренции Фабрицио Корнели стал известен во всем мире благодаря уникальной творческой технике.

Мастер в буквальном смысле рисует картины тенью. Он просчитывает, как падает естественный или искусственный свет, а затем ставит на его пути «преграды» из металла. Появившиеся тени создают продуманный рисунок.

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По словам итальянца, люди играли со светом всегда. Например, такие древние сооружения, как Стоунхендж или многочисленные менгиры, установленные древними обитателями Европы, основаны именно на чередовании света и тени.

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Работы Корнели можно увидеть на фасадах домов в Брюсселе, Риме, Париже и других городах. Особенно их ценят в Германии, где художник жил какое-то время, а также в Японии, где он провел немало выставок.

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Анна Лысенко

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