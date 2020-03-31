14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей начали делать оригами из туалетной бумаги
Когда много запасов и времени.
Перед началом карантина люди по всему миру бросились в магазины за самым необходимым. Для многих самым важным
Многочисленные фото и видео из супермаркетов демонстрировали, как люди скупают десятки рулонов, а потому очень быстро туалетная бумага превратилась в мем, иллюстрирующий панику.
В соцсетях уже устраивали бумажный челлендж, заставляя собак прыгать через стену из рулонов. А сейчас бумага стала материалом для творчества.
Еще несколько лет назад особо скучающие люди стали делать из нее оригами, и сейчас это занятие снова превратилось в тренд. В соцсетях под хэштегом #toiletpaperorigami («оригами из туалетной бумаги») с каждым днем появляется все больше фото, демонстрирующих, как из своего стратегического запаса пользователи создают цветы, кораблики и голубей.
Екатерина Гура