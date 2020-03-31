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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей начали делать оригами из туалетной бумаги

Когда много запасов и времени.

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Скончалось38 743 +3 724
Выздоровело172 657 +16 150
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:43 MSK, 31.03
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18
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Перед началом карантина люди по всему миру бросились в магазины за самым необходимым. Для многих самым важным почему-то оказалась туалетная бумага.

Многочисленные фото и видео из супермаркетов демонстрировали, как люди скупают десятки рулонов, а потому очень быстро туалетная бумага превратилась в мем, иллюстрирующий панику.

Сидя дома, люди осознали, что набрали туалетной бумаги на годы вперед, а потому стали использовать ее не по назначению.

В соцсетях уже устраивали бумажный челлендж, заставляя собак прыгать через стену из рулонов. А сейчас бумага стала материалом для творчества.

Еще несколько лет назад особо скучающие люди стали делать из нее оригами, и сейчас это занятие снова превратилось в тренд. В соцсетях под хэштегом #toiletpaperorigami («оригами из туалетной бумаги») с каждым днем появляется все больше фото, демонстрирующих, как из своего стратегического запаса пользователи создают цветы, кораблики и голубей.

Екатерина Гура

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