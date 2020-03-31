Горные козлы оккупировали британский город (видео)

После того, как люди покинули общественные места в городах и населенных пунктах и закрылись дома на вынужденный карантин, ситуацией быстро воспользовались животные, которые с удовольствием начали бродить там, где раньше их представить было невозможно.
27 марта британский журналист Эндрю Стюарт опубликовал в Twitter видео из своего окна в городе Лландидно в Северном Уэльсе. По ночным пустым улицам разгуливали горные козлы, которые не только осматривали окрестности, но и пробовали на вкус местный газон, клумбы и живые изгороди.
Эндрю в шутку сообщил, что уже позвонил в полицию, так как козлы не только нарушили карантин, но и явно не соблюдали положенную безопасную дистанцию в 1,5 метра.
Возможно, полиция все-таки провела с животными разъяснительную беседу, так как следующие несколько дней в городе их не было. Зато 30 марта днем они вернулись в расширенном составе. Козлы резво перебегали через дороги, перепрыгивали через заборы и поедали всю зелень, которую только могли найти.
Местным жителям не оставалось ничего, как только снимать эти безобразия на видео из окон своих домов. Некоторые находили настойчивых животных у себя на заднем дворе, а кто-то даже увидел козла на крыше дома.