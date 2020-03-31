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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Горные козлы оккупировали британский город (видео)

Они бродят по пустым улицам и ощипывают клумбы.

После того, как люди покинули общественные места в городах и населенных пунктах и закрылись дома на вынужденный карантин, ситуацией быстро воспользовались животные, которые с удовольствием начали бродить там, где раньше их представить было невозможно.

27 марта британский журналист Эндрю Стюарт опубликовал в Twitter видео из своего окна в городе Лландидно в Северном Уэльсе. По ночным пустым улицам разгуливали горные козлы, которые не только осматривали окрестности, но и пробовали на вкус местный газон, клумбы и живые изгороди.

Эндрю в шутку сообщил, что уже позвонил в полицию, так как козлы не только нарушили карантин, но и явно не соблюдали положенную безопасную дистанцию в 1,5 метра.

В соседнем городе Лландидно горные козлы спустились вниз с холмов и начали бродить по городу.

Возможно, полиция все-таки провела с животными разъяснительную беседу, так как следующие несколько дней в городе их не было. Зато 30 марта днем они вернулись в расширенном составе. Козлы резво перебегали через дороги, перепрыгивали через заборы и поедали всю зелень, которую только могли найти.

Это выглядит, как обложка их первого альбома
Не обращай на меня внимания, Билли.

Местным жителям не оставалось ничего, как только снимать эти безобразия на видео из окон своих домов. Некоторые находили настойчивых животных у себя на заднем дворе, а кто-то даже увидел козла на крыше дома.

Обслуживание номеров в стиле Лландидно.
Ты видишь этот город? Теперь он принадлежит нам!

Екатерина Гура

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