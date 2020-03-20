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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дикие животные вышли на пустующие улицы городов (фото)

Кто-то ищет еду, а кто-то просто резвится.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03

Из-за коронавируса в ряде стран ввели карантин, и города резко опустели. Вместо людей на улицы стали выходить дикие животные, о чем свидетельствуют фото и видео в соцсетях.

Например, в Японии олени, обитающие в парке Нара, пошли по улицам в поисках еды. Они и раньше бродили среди людей, выпрашивая лакомства, но без туристов начали ходить по городу большими стаями, настойчиво заглядывая в открытые двери.

Япония

Похожая ситуация произошла и в Таиланде, когда на улицы ринулись стаи голодных обезьян, которых в заповеднике раньше подкармливали многочисленные туристы.

Таиланд

По закрытым итальянским улицам начали расхаживать олени, лошади, свиньи и дикие кабаны. Последние, кстати, стали наведываться и в города Испании. Однако эти животные пока приходят в опустевшие населенные пункты, скорее, из любопытства.

Италия
Италия

А вот в каналах Венеции появились лебеди и дельфины, встретить которых здесь обычно практически невозможно.

Венеция
Франция

Екатерина Гура

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