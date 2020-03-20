Дикие животные вышли на пустующие улицы городов (фото)

今日は?さんと一緒に出勤?#奈良#鹿 pic.twitter.com/r5E5MIle06— okadennis (@okadennis) March 1, 2020
Например, в Японии олени, обитающие в парке Нара, пошли по улицам в поисках еды. Они и раньше бродили среди людей, выпрашивая лакомства, но без туристов начали ходить по городу большими стаями, настойчиво заглядывая в открытые двери.
Похожая ситуация произошла и в Таиланде, когда на улицы ринулись стаи голодных обезьян, которых в заповеднике раньше подкармливали многочисленные туристы.
По закрытым итальянским улицам начали расхаживать олени, лошади, свиньи и дикие кабаны. Последние, кстати, стали наведываться и в города Испании. Однако эти животные пока приходят в опустевшие населенные пункты, скорее, из любопытства.
А вот в каналах Венеции появились лебеди и дельфины, встретить которых здесь обычно практически невозможно.
Екатерина Гура