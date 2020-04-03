15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Возможный предок человека появился раньше, чем предполагалось
И совсем в другом месте.
Исследователи из Южной Африки обнаружили фрагменты черепа человека прямоходящего, которые доказывают, что этот вид гоминида появился намного раньше, чем считалось до сих пор, сообщает Science.
Находка была сделана в пещерном комплексе Дримолен на территории памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного как «Колыбель человечества». В этом месте к
Ранее предполагалось, что человек прямоходящий (Homo erectus) появился в Восточной Африке 1,5 миллиона лет назад. Но датировка останков из Дримолена показала, что черепу от 1,95 до 2,04 млн лет. Это не только самые древние останки эректуса, но и первые найденные в Южной Африке.
Находка может означать, что человек прямоходящий на самом деле появился на юге Африки и уже оттуда расселился на восток.
Анна Лысенко