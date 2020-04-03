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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Возможный предок человека появился раньше, чем предполагалось

И совсем в другом месте.

Источник: Therese van Wyk, University of Johannesburg

Исследователи из Южной Африки обнаружили фрагменты черепа человека прямоходящего, которые доказывают, что этот вид гоминида появился намного раньше, чем считалось до сих пор, сообщает Science.

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Находка была сделана в пещерном комплексе Дримолен на территории памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного как «Колыбель человечества». В этом месте к северо-западу от Йоханнесбурга в свое время были обнаружены ископаемые останки древнейших гоминидов — Australopithecus africanus и Homo naledi.

Ранее предполагалось, что человек прямоходящий (Homo erectus) появился в Восточной Африке 1,5 миллиона лет назад. Но датировка останков из Дримолена показала, что черепу от 1,95 до 2,04 млн лет. Это не только самые древние останки эректуса, но и первые найденные в Южной Африке.

Находка может означать, что человек прямоходящий на самом деле появился на юге Африки и уже оттуда расселился на восток.

Анна Лысенко

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