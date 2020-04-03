Американец сделал девушке предложение «в Париже», не покидая США

Эрика и Люк из американского города Фредериксберг планировали в конце марта отправиться в Париж, чтобы повидать друзей и впервые увидеть «город любви» своими глазами. Но у Люка насчет этой поездки были особые планы — молодой человек собирался сделать возлюбленной предложение под Эйфелевой башней.
Однако из-за коронавируса и закрытия границ пара никуда не попала. Но, несмотря на это, Люк решил не менять своих планов и «привезти» Эйфелеву башню к себе домой в Вирджинию.
Он мелом нарисовал на стене дома Эйфелеву башню и Триумфальную арку, и привел к этому месту Эрику. Затем он опустился на одно колено и сделал ей предложение. После того, как девушка ответила согласием, они заказали домой шампанское и ужин из французского ресторана. В комментарии Bored Panda влюбленные отметили, что, раз уж они не смогли поехать в Париж, Париж приехал к ним сам.