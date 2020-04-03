Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
28Полдень в пустых городах
20:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец сделал девушке предложение «в Париже», не покидая США

Отличный выход из трудной ситуации.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 066 706 +85 485
Скончалось56 767 +6 537
Выздоровело223 697 +19 092
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 03.04

Эрика и Люк из американского города Фредериксберг планировали в конце марта отправиться в Париж, чтобы повидать друзей и впервые увидеть «город любви» своими глазами. Но у Люка насчет этой поездки были особые планы — молодой человек собирался сделать возлюбленной предложение под Эйфелевой башней.

Однако из-за коронавируса и закрытия границ пара никуда не попала. Но, несмотря на это, Люк решил не менять своих планов и «привезти» Эйфелеву башню к себе домой в Вирджинию.

Он мелом нарисовал на стене дома Эйфелеву башню и Триумфальную арку, и привел к этому месту Эрику. Затем он опустился на одно колено и сделал ей предложение. После того, как девушка ответила согласием, они заказали домой шампанское и ужин из французского ресторана. В комментарии Bored Panda влюбленные отметили, что, раз уж они не смогли поехать в Париж, Париж приехал к ним сам.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Оперштаб подтвердил приостановку авиарейсов по вывозу россиян
Путин подписал закон о кредитных каникулах
Возбуждено первое уголовное дело о фейках про COVID-19
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
В Сети показали самые невероятные снимки воды
Врач из Уханя рассказала, как можно было предотвратить пандемию
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Горячие темы на Авто
Шо опять???! 282
Ну блин пятница же! 252
Про него. 236
Самоизоляция---о будущем подумалось-- 204
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Новости партнеров
Уже известно, когда мы вернемся к прежней жизни
Коронавирус. Актуальная информация. Свежие мировые новости
Путин уехал из Москвы на карантин
Отек легких у Лещенко в Коммунарке
Популярные темы на «Детях»
Хорошие новости. Часть 5 173
Что будет с огородами? 170
Калитки, лапти, просто пирожки)) И парикмахер на дому))) 155
Что делать? 127
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Врачи отчаянно борются за Льва Лещенко
Странное состояние Лещенко обескуражило врачей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь