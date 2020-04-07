13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: дельфины объединяются в «бой-бэнды», чтобы привлекать самок
Многоголосье помогает им добиваться большего успеха у противоположного пола.
Команда ученых из университета Бристоля во главе с доктором Стефани Кинг во время изучения дельфинов в Акульем заливе у берегов Западной Австралии сделала интересное открытие.
С 2016 по 2019 годы исследователи проанализировали семь групп самцов дельфинов, и выводы оказались интересными, пишет Newsweek.
Оказалось, что дельфины объединяются в вокальные союзы специально, чтобы привлекать самок. По одиночке в условиях жесткой конкуренции им сложно найти себе пару — привлечь самку и надолго ее удержать. А когда группа самцов громко и гармонично поет вместе, то самки буквально их преследуют, а потому у всех участников группы резко возрастают шансы на спаривание.
Исследователи также пришли к выводу, что, образовавшись однажды, такая музыкальная группа может существовать десятилетиями не меняя своего состава. Во время своих «выступлений» дельфины синхронизируют и пение, и свои движения.
Екатерина Гура