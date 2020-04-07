Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Старики-разбойники».Как английские пенсионеры совершили ограбление века
Фоторепортажи
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: дельфины объединяются в «бой-бэнды», чтобы привлекать самок

Многоголосье помогает им добиваться большего успеха у противоположного пола.

Источник: @rudney

Команда ученых из университета Бристоля во главе с доктором Стефани Кинг во время изучения дельфинов в Акульем заливе у берегов Западной Австралии сделала интересное открытие.

Давно было известно, что самцы часто объединяются в музыкальные группы, чтобы синхронно петь, и австралийские ученые решили проверить — делают они это намеренно или случайно.

С 2016 по 2019 годы исследователи проанализировали семь групп самцов дельфинов, и выводы оказались интересными, пишет Newsweek.

Оказалось, что дельфины объединяются в вокальные союзы специально, чтобы привлекать самок. По одиночке в условиях жесткой конкуренции им сложно найти себе пару — привлечь самку и надолго ее удержать. А когда группа самцов громко и гармонично поет вместе, то самки буквально их преследуют, а потому у всех участников группы резко возрастают шансы на спаривание.

Исследователи также пришли к выводу, что, образовавшись однажды, такая музыкальная группа может существовать десятилетиями не меняя своего состава. Во время своих «выступлений» дельфины синхронизируют и пение, и свои движения.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
СМИ: Россия и Саудовская Аравия не договорились по добыче нефти
Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей
«Газпром» лишил сотрудницу премии за нарушение самоизоляции
Коронавирус совершил «чудо» с пандами в Гонконге
Учащимся 11-х классов могут продлить учебный год
В МЧС рассказали, как защитить себя от заражения после прогулок
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Страна опустела. Посмотрите на новые фото из сети Такой вы ее еще не видели!
Авто
Россияне стали чаще нарушать ПДД во время карантина За одни сутки в Подмосковье правила нарушили 90 тысяч раз
Кино
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни
Новости партнеров
Информация о Курилах, которую знали единицы. Но больше не скрывают
Лучшая российская мелодрама "Лед-2" онлайн в отличном качестве
Фильм, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Смотри обязательно
Зачем ученые создали коронавирус COVID-19
Популярные темы на «Детях»
Путешествия в условиях пандемии - новый бестселлер 367
Всем давали или только избранным? 211
Про цены 181
Поможете выбрать квартиру? Лучшую их худших! 175
Леди
Кумиры наших мам: самые известные иконы красоты 70-х Макияж, который носили в 70-х, отличался длинными ресницами, кошачьими стрелками и яркими тенями фиолетово-синей гаммы.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь