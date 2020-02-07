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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дельфины «прокатились» вместе с серфером (видео)

Дрон снял захватывающие кадры у побережья Калифорнии.

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52-летний Крейг Бэджер из Калифорнии взял беспилотник, чтобы снять запуск космической ракеты, но в последний момент полет отменили.

Разочарованный любитель видеосъемки вернулся домой в Вентуру и решил прогуляться по набережной, чтобы немного поднять себе настроение.

Заметив серфера, Бэджер запустил дрон и внезапно увидел нескольких дельфинов, которые сопровождали человека. Они плыли очень близко к серферу и, казалось, тоже радовались каждой волне.

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Анна Лысенко

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