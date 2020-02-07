16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дельфины «прокатились» вместе с серфером (видео)
Дрон снял захватывающие кадры у побережья Калифорнии.
52-летний Крейг Бэджер из Калифорнии взял беспилотник, чтобы снять запуск космической ракеты, но в последний момент полет отменили.
Разочарованный любитель видеосъемки вернулся домой в Вентуру и решил прогуляться по набережной, чтобы немного поднять себе настроение.
Заметив серфера, Бэджер запустил дрон и внезапно увидел нескольких дельфинов, которые сопровождали человека. Они плыли очень близко к серферу и, казалось, тоже радовались каждой волне.
Анна Лысенко