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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бесцеремонную дельфинью охоту показали с воздуха (видео)

Хитрые животные легко расправились с рыбой.

Дельфины знают немало уловок, с помощью которых добывают себе еду. Один из таких приемов удалось увидеть с воздуха у побережья Флориды.

На видео два дельфина догоняют стайку рыб, поднимают со дна песок, чтобы добыча потеряла ориентацию в пространстве, а затем сильно бьют хвостом. Рыба взлетает в воздух и падает, оглушенная мощным ударом. В этот момент дельфины спокойно проглатывают ее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это известная техника охоты у дельфинов, но чаще всего люди наблюдают за ней сбоку, говорит каноистка Мишель, записавшая видео. Они видят только то, что дельфины «жонглируют» рыбой. Ролик, записанный с помощью дрона, показывает, что же происходит в воде на самом деле, объясняет оператор.

Анна Лысенко

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