15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бесцеремонную дельфинью охоту показали с воздуха (видео)
Хитрые животные легко расправились с рыбой.
Дельфины знают немало уловок, с помощью которых добывают себе еду. Один из таких приемов удалось увидеть с воздуха у побережья Флориды.
На видео два дельфина догоняют стайку рыб, поднимают со дна песок, чтобы добыча потеряла ориентацию в пространстве, а затем сильно бьют хвостом. Рыба взлетает в воздух и падает, оглушенная мощным ударом. В этот момент дельфины спокойно проглатывают ее.
Это известная техника охоты у дельфинов, но чаще всего люди наблюдают за ней сбоку, говорит каноистка Мишель, записавшая видео. Они видят только то, что дельфины «жонглируют» рыбой. Ролик, записанный с помощью дрона, показывает, что же происходит в воде на самом деле, объясняет оператор.
Анна Лысенко