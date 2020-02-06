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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Возле Мальты заметили странную прозрачную «рыбу»

Специалисты быстро разгадали загадку.

Дайвер Раньеро Борг, погружаясь возле города Марсальфорн на Мальте, заметил в воде странное прозрачное существо.

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По словам опытного аквалангиста, за 40 лет практики он видел подобное впервые. «Это было похоже на миниатюрного желеобразного кита или дельфина», — рассказал он Pen News.

У животного длиной около 30 см был большой рот, а кишечник и спинной мозг просвечивал насквозь, рассказал очевидец.

Обратившись в Международный институт океана на Мальте, Борг узнал, что встретил редкую разновидность сальпы.

Сальпы или сальпиды — это отряд оболочников, свободноплавающих морских существ, обитающих в поверхностных водах океана. Сальпы обладают способностью светиться, питаются фитопланктоном и служат пищей некоторым рыбам и морским черепахам.

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Анна Лысенко

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