16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Возле Мальты заметили странную прозрачную «рыбу»
Специалисты быстро разгадали загадку.
Дайвер Раньеро Борг, погружаясь возле города Марсальфорн на Мальте, заметил в воде странное прозрачное существо.
По словам опытного аквалангиста, за 40 лет практики он видел подобное впервые. «Это было похоже на миниатюрного желеобразного кита или дельфина», — рассказал он Pen News.
У животного длиной около 30 см был большой рот, а кишечник и спинной мозг просвечивал насквозь, рассказал очевидец.
Обратившись в Международный институт океана на Мальте, Борг узнал, что встретил редкую разновидность сальпы.
Сальпы или сальпиды — это отряд оболочников, свободноплавающих морских существ, обитающих в поверхностных водах океана. Сальпы обладают способностью светиться, питаются фитопланктоном и служат пищей некоторым рыбам и морским черепахам.
Анна Лысенко