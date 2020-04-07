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20:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 7 апреля

Путин предупредил о грядущем пике эпидемии, москвичи устали сидеть дома, а Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты за апрель.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 390 511 +81 072
Скончалось79 091 +6 453
Выздоровело295 696 +22 150
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:14 MSK, 07.04
Источник: РИА "Новости"

В России 1154 новых случая заражения

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Новая статистика по стране: за сутки подтверждено 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах. Одиннадцать пациентов скончались. Общее число заболевших выросло до 7497, 494 выздоровели, 58 умерли. Проведено более 795 тысяч тестов.

Путин: пик эпидемии еще не пройден

Президент России в режиме видеоконференции провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом. «Пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок», — сказал глава государства.

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

По возвращению домой после прогулки необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС. Маску и перчатки следует утилизировать.

Источник: РИА "Новости"

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, не получат повышенную зарплату. Тем, кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере, то есть месячная останется прежней. Тем же, кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя.

Москвичи устали сидеть дома

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Жители столицы устали самоизолироваться и начали выходить из дома. Эксперты утверждают, что человеку психологически тяжело находиться в четырех стенах вместе со своими страхами, комплексами и семьей, тем более, если неизвестно, как долго это продлится.

Число банкротств резко увеличится в 2021 году

По словам экспертов, в 2021 году стоит ждать всплеска банкротств как среди населения, так и среди бизнеса. Он будет вызван текущим экономическим кризисом. Минимизировать банкротства помогут отсрочка исполнения требований по налогам и сборам, а также расширение перечня отраслей, которым будет оказана поддержка.

Источник: РИА "Новости"

Защитит ли респиратор от вируса

Сегодня люди для защиты себя от вирусов выходят на улицу в масках. Однако нередко можно увидеть и тех, кто выбирает респиратор. А вот насколько он эффективен?

Итальянскую деревню превратили в лабораторию по изучению коронавируса

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Военные изолировали деревню Нерола недалеко от Рима. Там всего 1900 жителей, но 77 инфицированных. Тестируют абсолютно всех. Исследователи хотят установить, у кого из зараженных выраженные симптомы, а у кого их нет.

Все дело в животных

Этот вирус не последний, предупреждают ученые. Торговля дикими животными не только ведет к исчезновению видов, но и способствует распространению болезней. Пандемия коронавируса, уже унесшая жизни более 70 тысяч человек в мире, должна заставить людей отказаться от этой практики.

Коронавирус совершил «чудо» с пандами в Гонконге

Пандемия COVID-19 сделала то, что не удавалось сотрудникам гонконгского зоопарка в течение 10 лет. Когда Ocean Park закрыли из-за карантина, обитающие здесь панды Ин-Ин и Ле-Ле наконец стали парой. Как оказалось, им требовалось лишь немного уединения.

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Путин: пик эпидемии еще не пройден
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21:23 (мск)© Ньюстюб
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 07.04
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