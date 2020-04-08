«От кутюр»: пользователи Сети повторяют дизайнерские наряды у себя дома

В соцсетях в начале апреля стартовал забавный флешмоб под хэштегом #HomeCouture («Домашний кутюр»), организованный британским журналистом Джорджем Сервенти. Он предложил пользователям повторять дизайнерские наряды с помощью тех вещей, которые можно найти дома.
По словам Джорджа, модная индустрия слишком серьезно относится к себе, хотя часто подиумные наряды даже сложно назвать одеждой. Журналист предложил развлечься в самоизоляции и немного посмеяться и над модой, и над собой, пишет Vogue.
Пользователей соцсетей долго упрашивать не пришлось — флешмоб оказался очень популярным, а фантазии людей можно только позавидовать. В ход пошли подушки, покрывала, картон, еда, мусорные пакеты и многое другое.
Напомним, что в России в марте стал вирусным флешмоб #изоизоляция, в котором участники в домашних условиях повторяют известные картины.
Екатерина Гура