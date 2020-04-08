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13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

«От кутюр»: пользователи Сети повторяют дизайнерские наряды у себя дома

В ход идет все, что попадается под руку

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
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фотографий

В соцсетях в начале апреля стартовал забавный флешмоб под хэштегом #HomeCouture («Домашний кутюр»), организованный британским журналистом Джорджем Сервенти. Он предложил пользователям повторять дизайнерские наряды с помощью тех вещей, которые можно найти дома.

По словам Джорджа, модная индустрия слишком серьезно относится к себе, хотя часто подиумные наряды даже сложно назвать одеждой. Журналист предложил развлечься в самоизоляции и немного посмеяться и над модой, и над собой, пишет Vogue.

Пользователей соцсетей долго упрашивать не пришлось — флешмоб оказался очень популярным, а фантазии людей можно только позавидовать. В ход пошли подушки, покрывала, картон, еда, мусорные пакеты и многое другое.

Напомним, что в России в марте стал вирусным флешмоб #изоизоляция, в котором участники в домашних условиях повторяют известные картины.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
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