18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полчища саранчи атаковали Африку второй раз за год
Насекомых в 20 раз больше, чем было в «рекордное вторжение» в первый раз.
Африканские страны в начале апреля столкнулись с бесперендентной «атакой» саранчи. По словам специалистов, новая волна нашествия оказалась в 20 раз больше, чем предыдущая в начале этого года, которую еще тогда называли рекордной.
Миллиарды насекомых покрывают живым ковром абсолютно все и уничтожают посевы сельскохозяйственных культур, что грозит голодом миллионам людей.
Ситуацию осложняет и коронавирус.
Кроме того,
Однако прогнозы специалистов крайне неутешительны.
Екатерина Гура