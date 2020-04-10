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18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полчища саранчи атаковали Африку второй раз за год

Насекомых в 20 раз больше, чем было в «рекордное вторжение» в первый раз.

Африканские страны в начале апреля столкнулись с бесперендентной «атакой» саранчи. По словам специалистов, новая волна нашествия оказалась в 20 раз больше, чем предыдущая в начале этого года, которую еще тогда называли рекордной.

Миллиарды насекомых покрывают живым ковром абсолютно все и уничтожают посевы сельскохозяйственных культур, что грозит голодом миллионам людей.

Ситуацию осложняет и коронавирус. Из-за карантина фермеры не могут покидать свои дома и защищать сельхозугодья, а из-за закрытых границ и ограничений проезда доставка пестицидов осуществляется с большими задержками.

Кроме того, из-за карантина была приостановлена работа полевых офицеров, что затруднило прогнозирование и решение ситуации в целом. В связи с этой ситуацией ООН повысила сумму помощи странам Африки с 76 миллионов долларов до 153 миллионов, пишет Daily Mail.

Однако прогнозы специалистов крайне неутешительны. Из-за изменения климата и благоприятных условий для размножения, в конце июня ожидается третья волна нашествия саранчи, которая по размерам может оказаться в разы больше.

Екатерина Гура

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