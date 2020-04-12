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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как Запад отпраздновал Пасху: фото из соцсетей

Курьеры в костюмах пасхальных кроликов и спрятанный в диване шоколад.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:07 MSK, 12.04

В условиях строгого карантина жители Западной Европы и Америки встретили Пасху дома.

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Шоколадные яйца для малышей пришлось прятать не в саду, а под подушками, а кроликами наряжать собак и кошек. Меню тоже было скромным, ведь в супермаркет так просто не попадешь.

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Латте и видеоигры
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Безопасная доставка в Норвегии
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Дети довольны
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Пасхальная кошка
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"В этом году мы не смогли пойти посмотреть на пасхального кролика, так что решили сами стать пасхальными кроликами"
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Лучший пасхальный кролик
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И снова кролики
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И еще один
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Этот кролик вне конкуренции
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Очень внушительный кролик
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Подготовка к праздничному обеду
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Барбекю
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Казатьелло — итальянская пасхальная выпечка
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Десерт
Немного танцев
Поиски пасхальных яиц
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Настольные игры
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Ранее РПЦ рекомендовала россиянам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет.

Анна Лысенко

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Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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