15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как Запад отпраздновал Пасху: фото из соцсетей
Курьеры в костюмах пасхальных кроликов и спрятанный в диване шоколад.
В условиях строгого карантина жители Западной Европы и Америки встретили Пасху дома.
Шоколадные яйца для малышей пришлось прятать не в саду, а под подушками, а кроликами наряжать собак и кошек. Меню тоже было скромным, ведь в супермаркет так просто не попадешь.
Ранее РПЦ рекомендовала россиянам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет.
Анна Лысенко