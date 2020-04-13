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16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Швейцарская гора Маттерхорн превратилась в «билборд надежды»

На ее вершину проецируются флаги разных стран и слова поддержки в связи с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 864 629 +71 405
Скончалось115 286 +5 234
Выздоровело440 922 +28 388
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:21 MSK, 13.04
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фотографий

Власти курортной деревни Церматт в Швейцарии решили подарить людям всего мира «символ надежды» в борьбе с коронавирусом и превратили знаменитую гору Маттерхорн в светящийся билборд.

С 27 марта на вершину горы каждую ночь проецируется какое-то обнадеживающее послание: картинка, надпись или флаг какой-нибудь страны (помимо швейцарского, уже были флаги Италии, Испании и Великобритании).

«Световое шоу» власти Церматта создали совместно с цифровым художником Джерри Хофштеттером.

Проект продлится до 19 апреля, но создатели не исключают, что могут его продлить, пишет The Guardian.

Отметим, что в Швейцарии сейчас более 25 тысяч зараженных коронавирусом и чуть более тысячи смертей. Карантин в стране объявлен как минимум до 26 апреля.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:21 MSK, 13.04
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