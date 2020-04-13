16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Швейцарская гора Маттерхорн превратилась в «билборд надежды»
На ее вершину проецируются флаги разных стран и слова поддержки в связи с коронавирусом.
Власти курортной деревни Церматт в Швейцарии решили подарить людям всего мира «символ надежды» в борьбе с коронавирусом и превратили знаменитую гору Маттерхорн в светящийся билборд.
С 27 марта на вершину горы каждую ночь проецируется
«Световое шоу» власти Церматта создали совместно с цифровым художником Джерри Хофштеттером.
Отметим, что в Швейцарии сейчас более 25 тысяч зараженных коронавирусом и чуть более тысячи смертей. Карантин в стране объявлен как минимум до 26 апреля.
Екатерина Гура