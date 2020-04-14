Исландские лесники посоветовали обнимать деревья во время пандемии

Oh, Iceland. https://t.co/6lOx5id8oD— David Roberts (@drvox) April 13, 2020
Работники лесного хозяйства Халлормсстадур на востоке Исландии выступили с интересным предложением. Они посоветовали местным жителям больше гулять на свежем воздухе в лесу и при этом обнимать деревья.
Сотрудник лесного массива Халлормсстадур Тор Торфиннссон пояснил, что, поскольку вступать в тесный контакт с другими людьми сейчас крайне опасно, нужно чаще обнимать деревья. Это не только поднимет человеку настроение, но и «придаст сил, энергии и чувство расслабления на весь день».
По словам Торфиннссона, обнимать деревья нужно около пяти минут, прижимаясь к стволу всем телом. Более того, лучше обнимать деревья, которые находятся глубже в лесу, а не у дороги, в этом случае увеличивается вероятность того, что никто еще это дерево раньше не обнимал.
Сотрудники хозяйства даже отметили в лесу двухметровые интервалы, чтобы посетители могли наслаждаться природой и при этом сохранять безопасную дистанцию, пишет Icelandreview.
Напомним, что сейчас в Исландии есть около 1700 заболевших коронавирусом и зарегистрировано 8 смертей. При этом власти выбрали отличительную тактику борьбы с заболеванием — у них работает всеобщее бесплатное тестирование на коронавирус и тщательная система отслеживания социальных контактов. Благодаря этому на карантине находятся только люди с коронавирусом, а страна в целом функционирует в привычном режиме. Тем не менее, людям рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, а также избегать большого скопления людей, а также сохранять безопасную дистанцию.
Екатерина Гура