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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожарный стал миллионером на один день

Но тут же лишился своих миллионов.

Американец Чарльз Кальвин из добровольческой спасательно-пожарной команды отправился снять в банкомате 200 долларов. Это был день, когда правительство США выплачивает налогоплательщикам стимулы — небольшую финансовую помощь.

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Житель Нью-Чикаго ожидал увидеть сумму около 1,7 тысяч долларов. Но вместо этого в чеке были указаны 8,2 миллиона. Посчитав это технической ошибкой, Кальвин проверил баланс еще дважды, но сумма не изменилась.

Дождавшись открытия банка, Кальвин позвонил в свое отделение. Но там ему сказали, что никаких миллионов на его счету нет, хотя выплата от правительства по-прежнему доступна.

Загадка призрачных миллионов, сделавших пожарного богачом на день, до сих пор не разгадана. Кальвин, который испытал полнейшее замешательство, не унывает.

«Эй, подумал я, если ты беден, то двигаться особо некуда, только к богатству», — приводит слова добровольца Unilad.

Анна Лысенко

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