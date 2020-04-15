April 15, 2020
13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пожарный стал миллионером на один день
Но тут же лишился своих миллионов.
Американец Чарльз Кальвин из добровольческой
Житель
Дождавшись открытия банка, Кальвин позвонил в свое отделение. Но там ему сказали, что никаких миллионов на его счету нет, хотя выплата от правительства
Загадка призрачных миллионов, сделавших пожарного богачом на день, до сих пор не разгадана. Кальвин, который испытал полнейшее замешательство, не унывает.
«Эй, подумал я, если ты беден, то двигаться особо некуда, только к богатству», — приводит слова добровольца Unilad.
Анна Лысенко