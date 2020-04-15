20:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 15 апреля
В России остался последний регион без коронавируса, Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса, а в Москве начали проверять спецпропуска.
За последние сутки коронавирус подтвердили у 3388 россиян. Умерли 28 человек — это на 6 человек больше, чем днем ранее. Всего в стране подтверждено 24 490 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1986 человек.
«Очевидно, что потребуются новые решения: как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения надо готовить уже сейчас», — подчеркнул президент перед совещанием с правительством.
Еще накануне в стране было три региона, свободных от COVID-19. Сегодня стало известно о первых случаях заражения на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Из 85 регионов России остался только один без подтвержденных случаев заболевания.
Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко приступил к своим обязанностям после получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус. О болезни медика стало известно 31 марта.
Коронавирусную инфекцию у него диагностировали очень быстро, рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин. Первый заразившийся уже выздоровел.
Человек с коронавирусом при бессимптомном течении заболевания может заразить других, на сегодня это главная проблема, связанная с распространением инфекции, считает заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев. Чаще всего бессимптомно переносят болезнь здоровые и крепкие люди.
В столице начали действовать спецпропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Пока сотрудники
МВД РФ сообщило о заметном снижении числа преступлений в первом квартале этого года на фоне ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и усиленного режима работы полиции. Прежде всего речь идет о разбоях, грабежах и изнасилованиях.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала всем любителям путешествий подождать, прежде чем планировать летний отдых в Европе. Ранее глава Франции Эммануэль Макрон попросил другие страны ЕС держать свои границы закрытыми как минимум до сентября.
Полностью избавиться от коронавируса пока не удастся, считают ученые из Гарвардского университета. Они провели компьютерное моделирование, чтобы понять, может ли COVID-19 стать сезонным явлением, как простуда или грипп. Оно показало, что даже после преодоления пандемии карантинные меры придется периодически повторять.
Российские компании ожидают снижения зарплат в 2020 году на 12%. За две прошедшие недели карантина экономическая активность снизилась на 11,4%, в трети компаний говорят о рисках банкротства, и все больше опрошенных вынужденно сокращают занятость и зарплатный фонд.
Граждане России должны находиться на самоизоляции дома, при этом они могут выходить в ближайшие магазин или аптеку. Журналисты узнали у юриста Натана Будовница, какой магазин может считаться ближайшим и может ли человек пойти, например, в булочную или гипермаркет, которые расположены чуть подальше.