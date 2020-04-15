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20:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 15 апреля

В России остался последний регион без коронавируса, Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса, а в Москве начали проверять спецпропуска.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 008 850 +59 640
Скончалось129 045 +5 697
Выздоровело502 389 +34 571
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:04 MSK, 15.04
Женщина в дождевике и маске на одной из улице города Ухань | Источник: AFP 2020

В России 3,4 тысячи новых случаев заражения

За последние сутки коронавирус подтвердили у 3388 россиян. Умерли 28 человек — это на 6 человек больше, чем днем ранее. Всего в стране подтверждено 24 490 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1986 человек.

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса

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«Очевидно, что потребуются новые решения: как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения надо готовить уже сейчас», — подчеркнул президент перед совещанием с правительством.

В России остался последний регион без коронавируса

Еще накануне в стране было три региона, свободных от COVID-19. Сегодня стало известно о первых случаях заражения на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Из 85 регионов России остался только один без подтвержденных случаев заболевания.

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о выздоровлении

Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко приступил к своим обязанностям после получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус. О болезни медика стало известно 31 марта.

Инструктор по йоге Джихане Насралла практикует утреннюю йогу на берегу Средиземного моря в северном ливанском городе Батрун | Источник: AFP 2020

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Коронавирусную инфекцию у него диагностировали очень быстро, рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин. Первый заразившийся уже выздоровел.

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Человек с коронавирусом при бессимптомном течении заболевания может заразить других, на сегодня это главная проблема, связанная с распространением инфекции, считает заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев. Чаще всего бессимптомно переносят болезнь здоровые и крепкие люди.

В Москве начали проверять спецпропуска

В столице начали действовать спецпропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Пока сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяют у водителей разрешение на проезд, на дорогах выстроились очереди. На въезде в Москву образовались пробки.

Вирус победил преступность

МВД РФ сообщило о заметном снижении числа преступлений в первом квартале этого года на фоне ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и усиленного режима работы полиции. Прежде всего речь идет о разбоях, грабежах и изнасилованиях.

Немецкий преподаватель танцев Андреа Германн во время тренировки, которая транслируется онлайн | Источник: AFP 2020

Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала всем любителям путешествий подождать, прежде чем планировать летний отдых в Европе. Ранее глава Франции Эммануэль Макрон попросил другие страны ЕС держать свои границы закрытыми как минимум до сентября.

Ученые: держать социальную дистанцию придется до 2022 года

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Полностью избавиться от коронавируса пока не удастся, считают ученые из Гарвардского университета. Они провели компьютерное моделирование, чтобы понять, может ли COVID-19 стать сезонным явлением, как простуда или грипп. Оно показало, что даже после преодоления пандемии карантинные меры придется периодически повторять.

Климат остается неделовым

Российские компании ожидают снижения зарплат в 2020 году на 12%. За две прошедшие недели карантина экономическая активность снизилась на 11,4%, в трети компаний говорят о рисках банкротства, и все больше опрошенных вынужденно сокращают занятость и зарплатный фонд.

Юрист объяснил, какой магазин считается ближайшим

Граждане России должны находиться на самоизоляции дома, при этом они могут выходить в ближайшие магазин или аптеку. Журналисты узнали у юриста Натана Будовница, какой магазин может считаться ближайшим и может ли человек пойти, например, в булочную или гипермаркет, которые расположены чуть подальше.

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