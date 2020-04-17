Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Скромнее будемДоход мечты россиян на карантине рекордно снизился
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Сиднея связал городские пейзажи Копенгагена (фото)

И создал из них большое покрывало.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Художник Джейк Хенцлер из Сиднея, известный под псевдонимом Boy Knits World («Мальчик вяжет мир»), вяжет симпатичные и яркие игрушки и предметы интерьера.

Но известность ему принесли вязанные городские пейзажи Копенгагена. Джейк прожил в столице Дании около года и настолько влюбился в ее архитектуру, что создал целую серию вязаных работ с домами Копенгагена.

Сначала он вязал отдельные блоки с традиционными цветами, рамками и узорами, а затем сшил их вместе, превратил в одеяла, наволочки, уютные пледы, шарфы и сумки.

Екатерина Гура

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 32 000 человек
Путин: проблема коронавируса уходит из Москвы в регионы
Тестирование экипажа авианосца на коронавирус удивило Пентагон
Чемпион мира по футболу умер после заражения коронавирусом
Медведев заявил о возможном ужесточении мер из-за коронавируса
Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Набиуллина ответила на идею раздать деньги всем россиянам
Здоровье
Жена Тома Хэнкса рассказала о «превращении мышц в лапшу» от лечения коронавируса COVID-19 далась ей нелегко.
Hi-Tech
Пользователи жалуются на нечто странное в «Сбербанк Онлайн» В банке заявляют, что это старые номера клиентов, но клиенты не согласны
Горячие темы на Авто
Что делать будем? 211
Не молчите -- 148
Позитивная 124
Да ну его всё давайте о чем нибудь другом 115
Кино
Хаматову удивила критика за роль Зулейхи Актриса рассказала о нападках в свою сторону из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Новости партнеров
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Сын Понаровской протянет еще недели три
27-летнюю любимицу россиян поразила болезнь Началовой
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
На фоне эпидемии: еще 1 подарок пенсионерам РФ
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Леди
Мария Порошина удивила неожиданной сменой имиджа Актриса восхитила поклонников молодостью и красотой.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь