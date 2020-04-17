18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Сиднея связал городские пейзажи Копенгагена (фото)
И создал из них большое покрывало.
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И создал из них большое покрывало.
Художник Джейк Хенцлер из Сиднея, известный под псевдонимом Boy Knits World («Мальчик вяжет мир»), вяжет симпатичные и яркие игрушки и предметы интерьера.
Но известность ему принесли вязанные городские пейзажи Копенгагена. Джейк прожил в столице Дании около года и настолько влюбился в ее архитектуру, что создал целую серию вязаных работ с домами Копенгагена.
Сначала он вязал отдельные блоки с традиционными цветами, рамками и узорами, а затем сшил их вместе, превратил в одеяла, наволочки, уютные пледы, шарфы и сумки.
Екатерина Гура