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12:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американский художник нарисовал картину солнечным светом

Он использовал линзы и зеркала.

Художник из Калифорнии Майкл Пападакис нарисовал картину при помощи солнечного света.

На рисунке — служебная собака по кличке Ной, которая недавно погибла.

Пападакис использовал зеркала и линзы разного размера, чтобы сфокусировать и направить лучи солнца на «полотно». Такая работа отнимает немало времени.

Технику, в которой работает художник, называют гелиографией. Это не первая его картина. Пападакис рисует портреты людей, животных и логотипы. Он создает картины на заказ и даже открыл собственную фирму.

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