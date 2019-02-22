Американский художник нарисовал картину солнечным светом
Он использовал линзы и зеркала.
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Он использовал линзы и зеркала.
Художник из Калифорнии Майкл Пападакис нарисовал картину при помощи солнечного света.
На рисунке — служебная собака по кличке Ной, которая недавно погибла.
Пападакис использовал зеркала и линзы разного размера, чтобы сфокусировать и направить лучи солнца на «полотно». Такая работа отнимает немало времени.
Технику, в которой работает художник, называют гелиографией. Это не первая его картина. Пападакис рисует портреты людей, животных и логотипы. Он создает картины на заказ и даже открыл собственную фирму.
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