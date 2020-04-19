15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус оживил старый российский мем (фото)
Шутка, которая применима ко всем российским новостям.
Мем с кошками, которые пытаются разбудить свою хозяйку Наташу, обрел уже третье дыхание в русскоязычном Интернете. В этот раз — в связи с коронавирусом.
Картинка с настойчивыми котами появилась еще в конце 2019 года в одном из пабликов. Она описывала типичную ситуацию, когда питомец не дает спать своему хозяину. «Наташ, мы всё уронили, — говорят кошки. — Мы уронили вообще всё, честно».
Позже о ней вспомнили в связи с падением рубля и обвалом мировых рынков.
Теперь кошки «перевоплотились» в полицейских, требуют у Наташи спецпропуск и призывают не выходить из дома.
Анна Лысенко