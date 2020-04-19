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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус оживил старый российский мем (фото)

Шутка, которая применима ко всем российским новостям.

Мем с кошками, которые пытаются разбудить свою хозяйку Наташу, обрел уже третье дыхание в русскоязычном Интернете. В этот раз — в связи с коронавирусом.

Картинка с настойчивыми котами появилась еще в конце 2019 года в одном из пабликов. Она описывала типичную ситуацию, когда питомец не дает спать своему хозяину. «Наташ, мы всё уронили, — говорят кошки. — Мы уронили вообще всё, честно».

Позже о ней вспомнили в связи с падением рубля и обвалом мировых рынков.

Теперь кошки «перевоплотились» в полицейских, требуют у Наташи спецпропуск и призывают не выходить из дома.

Анна Лысенко

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