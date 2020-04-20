Удивительные находки: на Aliexpress обнаружили товары по минимальным ценам

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Почему стоит купить: Беспроводные наушники по демократичной цене с отличными параметрами. Вес зарядного бокса вместе с наушниками — 35 г. Время до полной зарядки — полтора часа. Работают на дистанции до десяти метров. Отлично крепятся и не выпадают во время занятий спортом.
Что пишут в отзывах: Хорошие наушники, вроде бы оригинал, функционируют без проблем, в комплекте был шнур, дополнительные резинки и наклейка на телефон с поздравлением. Спасибо!
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Почему стоит купить: Одноразовые гигиенические маски просто необходимы в нынешних реалиях. Внутренний слой маски изготовлен из активированного угля — он помогает еще лучше фильтровать вредные вещества. Маска сделана из высококачественного материала, не вызывает раздражение кожи. Заказали уже почти 6 тысяч раз.
Что пишут в отзывах: Высокое качество. Именно то, что мне нужно. Быстрая доставка.
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Почему стоит купить: Не беспроводная зарядка, но все равно очень удобная, а главное — недорогая. Магнитный кабель — это обычный провод с разъемом USB с одной стороны и контактной площадкой с мощным магнитом — с другой. В порт телефона или планшета для зарядки вставляется еще один магнит. Два магнита притягиваются на расстоянии от 1 до 5 сантиметров и заряжают девайс. Кабель подходит как для Android, так и iPhone: для разных разъемов у него разные насадки. Такой способ зарядки хорош тем, что порт смартфона изнашивается меньше.
Что пишут в отзывах: Качественный шнур, эластичный, насадка держится хорошо, светится синим при использовании. Мне показалось, что заряжает медленнее оригинального. А так отличный шнур.
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Почему стоит купить: Беспроводной триммер для домашнего использования идеально подойдет всем сидящим в самоизоляции, а в дальнешем — тем, у кого постоянно не хватает времени на поход в парикмахерскую. Регулировать длину волос можно с помощью одного нажатия на кнопку. Легкое и профессиональное устройство за отличную цену!
Что пишут в отзывах: Товар выглядит очень хорошо, все сделано качественно. Сегодня протестировали, произведя стрижку головы. С поставленной задачей справилась на «ура», не дёргала, не закусывала волос, окантовку сделала очень качественно. Хорошо, что есть два режима скорости, на второй скорости легко поддались жёсткие волосы. Нож керамический, требует регулярной смазки, поэтому в комплекте есть масло.
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Почему стоит купить: Идеальные блестки для художественного оформления ногтей. Легко наносятся на натуральные или искусственные ногти. Их заказали уже более 43 тысяч раз! Также можно использовать для украшения предметов интерьера, чехла для мобильного телефона, открыток и пр. Проверите, на что у вас хватит фантазии?
Что пишут в отзывах: Супер! Втирается на липкий слой гель-лака. Цвет и перелив на фотке не передать. Расход мизерный. Рекомендую однозначно!
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Почему стоит купить: Это беспроводная зарядка за небольшие деньги для моделей Samsung и iPhone, которые поддерживают стандарт Qi. Брендовые аналоги будут стоить намного дороже. У нее небольшой размер и стильный дизайн. Максимальная выходная мощность — 10 Вт. В принципе, это всё, что вам необходимо для максимально быстрой беспроводной зарядки девайса.
Что пишут в отзывах: Быстрая отправка. Упаковка отличная, товар пришел целым. По зарядке: качество материалов и изготовления хорошее, никаких заусенцев и прочего, тактильно приятно держать в руках. При подключении горит зеленая подсветка, при зарядке — синяя. Заряжал Galaxy Note 9 и Iphone 8, время зарядки на треть медленнее, чем по проводу, но, учитывая цену зарядки, вполне терпимо. Нагрев умеренный, телефоны немного лишь теплые. Никаких посторонних звуков зарядная станция не создает, можно оставлять на ночь. В целом, если задача сэкономить, то можно брать.
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Почему это стоит купить: Универсальный силиконовый кейс для беспроводных наушников Apple AirPods 1 и 2 не только защитит девайс от внешних повреждений, но и настроит вас на позитивный лад благодаря ярким цветам и изображенным на кейсах милым персонажам. Товар заказали уже почти 14 тысяч раз — а это хороший показатель! К тому же, на них действует отличная скидка: при заказе 2 штук — скидка 5%, 3 штук — 8%, а 4 штук — 10%.
Что пишут в отзывах: Чехлы такие же, как заявлено продавцом. На наушники садятся идеально. Заказываю уже второй раз — детям нравятся. Доставка, правда, долгая — 50 дней, но это входит в заявленный срок. Так что, магазин и товар советую.
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Почему это стоит купить: USB-концентратор незаменим для всех обладателей ПК и ноутбуков. Данная модель есть в двух вариантах: на 3 и на 6 USB-гнезд. Высокая скорость передачи данных — до 5 Гбит/с. Устройство пользуется большим спросом у покупателей — на данный момент его заказали уже больше 18 тысяч раз!
Что пишут в отзывах: Пришло за 15 дней. Упаковано стандартно, дошло все целым. При подключении к ноутам или к зарядке (для зарядки от одного зарядника нескольких девайсов одновременно) хаб подсвечивается синим цветом, работает отлично. USB независимые, т.е. можно втыкать несколько девайсов одновременно, и все они будут видны в Проводнике независимо друг от друга. Мне это хаб нравится. Продавцу спасибо и удачи.
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Почему стоит купить: Лето не за горами, и любой девушке хочется порадовать себя новым стильным универсальным купальником. Этот именно такой, подойдет на любую фигуру. Есть множество необычных принтов на любой вкус. Поторопитесь, модель пользуется невероятной популярностью — ее заказали уже более 7 тысяч раз.
Что пишут в отзывах: Шикарный и стильный купальник. Сел просто идеально по фигуре. Ничего не давит, не жмет. Материал — спандекс, ткань не просвечивает. Верх застёгивается на металлическую застёжку на спине и шнурок вокруг шеи. Есть небольшой пуш-ап в чашечках. Очень удобная и комфортная модель. Смотрится нереально круто.
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Почему стоит купить: Незаменимая вещь для проведения расчетов, для заметок, для рисования. Прекрасная идея подарка для детей. В комплекте идут два самоклеющихся магнита, доску можно прицепить на дверь холодильника.
Что пишут в отзывах: Очень прикольная вещица, а главное — очень функциональная. Пользуюсь всего несколько дней, а уже почувствовал удобство от работы с этой доской. Батарейка была уже вставлена. Из недостатков отмечу несколько тускловатое письмо, но при хорошем освещении все меняется, надписи как будто подсвечиваются, и все читается очень четко. Устройство очень легкое. Доставка очень быстрая, курьер привёз прямо до дверей.
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Почему стоит купить: Очень удобная LED-лампа, которую можно подстроить на любой вкус, ведь у нее есть специальные мехнизмы, благодаря которым она и крепится, и гнется. У лампы есть сенсорная кнопка включения и несколько режимов яркости.
Что пишут в отзывах: Прекрасная лампа. Доставка до Москвы 21 дней. Коробка чуть помялась, но внутри все в порядке. Приятный белый цвет самой лампы — изготовлена очень хорошо. Три режима света, очень чуствительный датчик переключения режимов.
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Почему стоит купить: Мужские носки с яркими, необычными рисунками — последний писк моды. Символическая цена для хлопка и большой выбор расцветок. За заказ от 10 пар производитель обещает дополнительную скидку.
Что пишут в отзывах: Заказывала 12 пар, приехали одной посылкой, каждая в индивидуальной упаковке. Хорошо тянутся, качественный, яркий рисунок, хорошая резинка, не сползают. Немного пахнут, но не критично. С продавцом не общалась.
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Почему стоит купить: Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и небольшой сувенир в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.
Что пишут в отзывах: Пришло в плотном картоне, всё аккуратно упаковано. Качество отличное! В комплекте два чехла, плюс подарок — небольшой брелок.
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Почему стоит купить: Не только полезно, но и красиво. Увлажнитель выполнен в форме стильной вазы с подсветкой. Это пластик, который имитирует дерево. Он украсит гостиную или выполнит роль ночника в спальне, а также создаст правильную атмосферу в квартире в период самоизоляции.
Что пишут в отзывах: Спасибо продавцу, товар пришел быстро, коробка и диффузор без повреждений, работает на ура. Закажу еще один в подарок. Плохо, что нет инструкции на русском, но не критично. В принципе, понятно.
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Почему стоит купить: Производитель устроил распродажу незаменимой вещи в хозяйстве. Перчатки плотные и хорошо облегают руку. Они подойдут для работы в саду, огороде, гараже или во время ремонта. Можно выбрать разные цвета. Действует дополнительная скидка для заказа от 12 пар.
Что пишут в отзывах: Резиновые перчатки с двойной пропиткой, упакованы отлично, в целлофановой двойной упаковке, описание было точным, понятным. На рукаве перчатки резинка хорошо прошита, плотно облегают руку, также запаха специфического не имеют особо. Продавец отличный, советую!
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Почему стоит купить: Универсальная вещь, незаменимая на даче, в походе, на пикнике, рыбалке или в дороге. Чтобы не носить с собой целый ящик инструментов, можно взять всего один мультитул из нержавейки. Здесь есть ножницы, открывалка, ножи, отвертки с набором насадок, плоскогубцы и другие незаменимые приспособления.
Что пишут в отзывах: Мультитул знатный. Качеством вполне доволен. То, что ожидал. Не люфтит, пружинка в норме. Единственный косяк — это отвертка, переходник для бит одевается на крестовую отвёртку и болтается, как в проруби. Но меня отвёртка не интересует.
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Почему стоит купить: Эти универсальные насадки для электрической зубной щетки обойдутся намного дешевле, чем щетки известных брендов. При этом они не уступают по качеству, легкие и компактные.
Что пишут в отзывах: Супер качество, я очень довольна, пришли за 2 недели! Рекомендую!
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Почему стоит купить: Это набор базовых инструментов для маникюра из нержавеющей стали по очень демократичной цене. В комплект входят ножнички, лопатка, пилочка, клиппер и пинцет. Благодаря стильной упаковке отлично подойдет для подарка.
Что пишут в отзывах: Лаконичный маникюрный набор, скорее, для мужчин. Маникюрные ножницы прямые, острые с безопасными концами. Клиппер для ногтей острый, среднего размера, ручка без насечек и без пилки. Пользоваться удобно. Пинцет прямой, упругий, зачем-то намагниченный. Лопатка для кутикул прочная, с гладким наконечником. Пилка для ногтей тонкая, прогибается при надавливании, при желании можно согнуть без особых усилий. При работе такие усилия не требуются, поэтому пользоваться нормально. Несессер сделан из искусственной кожи, имеет слабый незначительный запах.
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Почему стоит купить: Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.
Что пишут в отзывах: Пришло все в целости и сохранности раньше установленного срока! По виду прям как на фото, внутри уплотняющая резинка.
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Почему стоит купить: Незаменимый предмет в любом доме вне зависимости от того, шьете вы или нет. Качественные ножницы не только прекрасно выполняют свою основную функцию, но и очень красиво оформлены. Уже почти 5 тысяч человек в этом убедились.
Что пишут в отзывах: Очень довольна товаром. Они тяжёлые, красивые (как на картинке), хорошо режут. Продавца и товар рекомендую.
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Почему стоит купить: Алмазный точильный камень предназначен для заточки кухонных ножей. Он станет отличным помощником в хозяйстве. Имейте в виду, что точильный камень рекомендуется испольщовать с точилкой для ножей с фиксированным углом или держателем для ножей. Товар приобрели уже более 4 тысяч пользователей.
Что пишут в отзывах: Отличные бруски, работать таким инструментом приятно. Пока отработал немного, судить о качестве нанесения алмазов не могу, но абразивные качества на высоте!