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21:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 20 апреля

В России резко сократилось число новых случаев COVID-19, общее число зараженных в стране приблизилось к 50 000, Билл Гейтс стал новой «жертвой» теорий заговора, а ученые обнаружили первую значительную мутацию вируса SARS-CoV-2.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано47 121 +4 268
Скончалось405 +44
Выздоровело3 446 +155
Инфицировано2 440 528 +65 085
Скончалось167 592 +2 876
Выздоровело639 585 +28 155
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:38 MSK, 20.04
В разгар эпидемии в Тель-Авиве прошел митинг против политики премьера Нетаньяху. Собравшиеся держали дистанцию в 2 метра — получился почти перформанс | Источник: AP 2020

В России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человек

В России за сутки выявлены 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом (+10%) в 76 регионах, общее число заболевших достигло 47 121, сообщил оперштаб. В Москве выявлены 2 026 новых случаев, общее число диагнозов в столице выросло до 26 350. Из больниц выписаны 155 человек, общее число выздоровевших выросло до 3 446. За сутки умерли 44 человека. Таким образом, за весь период зафиксировано 405 летальных исходов. В ВОЗ оценивают уровень смертности от коронавируса в России как «очень низкий».

Прирост заболеваемости коронавирусом по состоянию на понедельник замедлился в сравнении с показателями на утро воскресенья: накануне сообщалось о 6 060 новых пациентах, из них 3 570 приходились на Москву. Эпидемия коронавируса в России начнет спадать к лету, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Путину рассказали о серьезном влиянии генетических данных человека на коронавирус

Ученые выяснили, какие именно гены иммунной системы влияют на течение коронавирусного заболевания у человека; это открытие позволит выпустить генетические COVID-тесты и в будущем «прицельно» применять вакцины от COVID-19. Президент сегодня провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. В онлайн-конференции участвовали эксперты в области противодействия эпидемиям, ведущие вирусологи, инфекционисты и руководители научно-исследовательских центров.

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Коронавирус в Турции: очереди, аресты и политическая драма

Турция опередила Китай по числу случаев COVID-19. Но несмотря на масштаб эпидемии, турецкие власти не вводят всеобщий карантин — они боятся коллапса экономики. Вокруг вируса развернулась и политическая драма: мэры Стамбула и Анкары узнавали о комендантском часе в их городах из новостей, МВД расследовало их действия, а президент Реджеп Тайип Эрдоган исчез из публичной жизни.

Первая значительная мутация SARS-CoV-2

Результаты нового исследования показали, что в целом геном вируса SARS-CoV-2 значительно устойчивее и менее подвержен мутациям, чем вирус SARS. Он также более стабилен, чем вирусы, вызывающие ОРВИ. Меньшее количество мутаций дает ученым надежду на быструю разработку вакцин и противовирусных препаратов.

Женщина на фермерском рынке в Праге. В Чехии начали ослаблять некоторые карантинные меры | Источник: AP 2020

«Мы находимся в группе максимального риска»

Бортпроводники разных авиакомпаний рассказали о работе в самых горячих условиях за всю свою карьеру, о поведении пассажиров, вывозных рейсах, мерах безопасности на борту и собственных страхах.

Билл Гейтс стал новой жертвой теорий заговора

Чаще всего теории сводятся к тому, что либо Билл Гейтс сам создал вирус, чтобы обогатиться на пандемии, либо он таким образом хочет установить в мире глобальную систему видеонаблюдения. С начала февраля на ТВ и в соцсетях было свыше 1,2 млн упоминаний о связи основателя Microsoft с коронавирусом — на 33% больше, чем у второй самой популярной теории заговора о связях коронавируса и 5G.

Филиппинскиие военные предоставляют еду в трущобах во время усиленного общественного карантина | Источник: AP 2020

Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса

Давайте представим, что эпидемии COVID-19 не произошло, и мы живем обычной жизнью. Что бы мы увидели в футболе за последний месяц?

Животных, соблюдающих безопасную дистанцию, показали на фото

Пользователи соцсетей в шутку начали публиковать фото животных и птиц, которые находятся друг от друга на безопасном расстоянии и соблюдают положенную дистанцию.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:38 MSK, 20.04
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 20 апреля
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