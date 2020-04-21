Американец показал, во что превратились консервы из макарон за 25 лет

Житель Нью-Йорка по имени Мэтт коллекционирует комиксы и различные предметы с супергероями. В его коллекции есть и еда, например, коробки с хлопьями и упаковки печенья.
Но в середине апреля Мэтт показал подписчикам своего микроблога нечто уникальное. Молодой человек опубликовал короткое видео с жестяной банкой с консервированными макаронами 1995 года выпуска.
Мэтт пообещал открыть банку и показать ее содержимое, если пост наберет 1995 ретвитов. И за пару дней их набралось больше пяти тысяч.
В итоге Мэтт открыл жестяную банку с Человеком-пауком на этикетке и начал поэтапно показывать подписчикам ее содержимое, которое меньше всего напоминало еду. За 25 лет 400 граммов макарон превратились в 80 граммов непонятной субстанции, напоминающей кусок сухой грязи.
Единственный момент, который принес Мэтту немного радости, — это фигурка супергероя, которая оказалась вмурована в нечто, бывшее когда-то макаронами, сообщает FoxNews.