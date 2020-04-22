Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники - о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
Фоторепортажи
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
12Нотр-Дам спустя год после пожара
13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус «пробрался» в любимые сериалы (фото)

Дизайнер из Словении Юре Товрлян показал, как выглядели бы постеры знаменитых сериалов, если бы их герои жили во время пандемии коронавируса.

По версии словенца, герои сериала «Друзья» во время карантина общаются исключительно в видеочате, Дейенерис Таргариен одиноко сидит в тронном зале, а Уолтер Уайт, герой сериала «Во все тяжкие», печет домашний хлеб.

"Ходячие мертвецы"

«Эта идея пришла мне в голову, когда я пересматривал “Друзей”, наверное, в 20 раз. Поэтому я подумал о том, как бы это все могло выглядеть, если бы шоу снимали сегодня», — рассказал Юре.

«Я выбрал парочку знаковых шоу, которые я действительно люблю. Пытался повысить осведомленность посредством развлечений», — отметил дизайнер.

"Игра престолов"
"Во все тяжкие"
"Друзья"
"Симпсоны"
"Офис"

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 5 236
Как Таджикистан и Туркмения оказались свободными от COVID-19
СМИ узнали, в каких регионах школьники вернутся к учебе
Почти 70% россиян готовы голосовать за поправки к Конституции
Самые удивительные места на Земле показали на фото
«Капсула» от Mail.ru появилась в продаже
Здоровье
Минус полкило в неделю и спасенная печень: личный опыт Читатель проекта Здоровье Mail.ru рассказал о том, как долго и безуспешно боролся с лишним весом и смог в итоге найти оптимальный выход.
Hi-Tech
Что умеет самый красивый телевизор? Украшение твоей комнаты
Авто
Тест Geely Coolray: в чём проблема «Volvo за пол-цены»? Они научились! Вот теперь точно: китайцы научились делать хорошие автомобили. Но есть, как минимум, один подвох... Или даже два
Кино
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли Актриса заинтриговала подписчиков снимком в инстаграме
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом 37-летняя супруга артиста родила ребенка
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь