13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус «пробрался» в любимые сериалы (фото)
Дизайнер из Словении Юре Товрлян показал, как выглядели бы постеры знаменитых сериалов, если бы их герои жили во время пандемии коронавируса.
По версии словенца, герои сериала «Друзья» во время карантина общаются исключительно в видеочате, Дейенерис Таргариен одиноко сидит в тронном зале, а Уолтер Уайт, герой сериала «Во все тяжкие», печет домашний хлеб.
«Эта идея пришла мне в голову, когда я пересматривал “Друзей”, наверное, в 20 раз. Поэтому я подумал о том, как бы это все могло выглядеть, если бы шоу снимали сегодня», — рассказал Юре.
«Я выбрал парочку знаковых шоу, которые я действительно люблю. Пытался повысить осведомленность посредством развлечений», — отметил дизайнер.
Анна Лысенко