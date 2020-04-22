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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

На север Франции впервые за 100 лет вернулись волки

Хищник попал в объектив фотоловушки.

Фотоловушки, установленные в лесу на территории коммуны Лондиньер на севере Франции, сфотографировали очень неожиданного зверя. В объектив камеры попал серый волк, которого не было в этих местах уже около 100 лет.

Сообщается, что серые волки пропали из Нормандии в начале XX века — они были полностью истреблены охотниками и местными фермерами, защищавшими свой скот, пишет Infonormandie.

В Бюро по биоразнообразию Франции отметили, что за последние 30 лет популяция волков стала восстанавливаться на юге страны, однако впервые за 100 лет волк был замечен на севере. Кстати, в конце 2019 года одиночная особь также попала в объектив фотоловушки на западе страны в районе Приморская Шаранта.

Екатерина Гура

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