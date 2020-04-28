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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили бахромчатую черепаху, которая «маскировалась» годами

У нее странная внешность и необычная манера охотиться.

Источник: Senckenberg Natural History Collections

В Южной Америке обнаружен новый вид бахромчатой черепахи, получивший название Chelus orinocensis.

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Это животное с необычным камуфляжем и «хитрой» мордой так похоже на свою ближайшую родственницу Chelus fimbriatus, что долгое время их считали одним видом.

Внешний вид бахромчатых черепах зависит от региона обитания. Ученые предположили, что под незначительными внешними различиями может «прятаться» ранее неизвестный вид. Они провели анализ 75 образцов ДНК черепах. Его результаты подтвердили догадку.

Харизматичные рептилии с треугольной головой, крошечными глазами, широким ртом и бугристым панцирем обитают в стоячих водах Южной Америки в бассейнах Ориноко и Рио-Негро. Они охотятся, прячась на дне водоема. Когда рядом проплывает рыба, черепаха резко вытягивает шею и хватает добычу, мгновенно засасывая ее, как пылесос.

Новый вид описан в Molecular Phylogenetics and Evolution.

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