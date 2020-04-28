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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

На берег Гуама вынесло «летающую тарелку»

Тайну находки вскоре разгадали.

Выгуливая на пляже собаку, житель острова Гуам в Тихом океане обнаружил странные обломки.

«Найдено на Гуаме на мелководье. Диск диаметром в три метра. Поверхность похожа на полиэстер в форме сот из стекловолокна, прикрепленный к алюминию. Меня это поставило в тупик, я никогда раньше такого не видел», — написал он на Reddit.

Объект, напоминающий потерпевшую катастрофу летающую тарелку, вызвал бурное обсуждение в соцсети. Меньше чем за сутки своими версиями об «НЛО» поделились больше 700 человек.

Одни подписчики посчитали, что это космический мусор, другие — что осколки метеозонда. Многие шутили о пришельцах. Но в конце концов коллективный брейнсторминг помог установить истину.

«Летающая тарелка» оказалась обломком индонезийского спутника связи Nusantara Dua. Его попытались вывести на орбиту 9 апреля с космодрома Сичан в Китае. Во время работы третьей ступени ракеты Long March 3B произошла авария, ее причину устанавливают. Позже стало известно, что обломки спутника упали в воду в районе Гуама.

Анна Лысенко

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