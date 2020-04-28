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19:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка нашла у себя во дворе необычного соседа, который воровал ее пиво

История с неожиданным финалом.

Режиссер и писательница из Лос-Анджелеса по имени Джессика Эллис рассказала в Twitter забавную историю о том, как она пыталась справиться с жуками-вредителями на своем огороде. По словам девушки, на ее кабачки напали мокрицы, бороться с которыми она решила с помощью пива. Суть в том, что жуки сползаются на запах и в итоге тонут в жидкости.

Но, как оказалось, пиво пришлось по вкусу не только мокрицам. Через пару дней эксперимента Джессика обнаружила, что стаканы с алкоголем, которые она зарывала в земле на грядках, стали пропадать. Она обнаружила их пустыми под кустом голубики. Сначала девушка подумала, что их туда унесло ветром, но на протяжение нескольких ночей, стаканы с пивом продолжали загадочным образом перемещаться.

Вчера не было ветра, но вот опять.

Правда открылась внезапно: как оказалось, мокрицами в пиве (и сами пивом) начал лакомиться маленький аллигаторовый ящер, который тайно жил в помидорах. Малыш, которого Джессика назвала Грэмом, пристрастился к бесплатному алкоголю с готовыми закусками, а под голубикой ему просто было комфортнее ужинать.

Мы обнаружили, что были не одни.
Этот змееподобный парень — аллигаторовая ящерица, которая, кажется, живет у нас в помидорах. И, по-видимому, каждую ночь на этой неделе он питался пьяными жуками, запивал их пивом и перетаскивал стаканы к голубике для десерта.

Екатерина Гура

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