Американка нашла у себя во дворе необычного соседа, который воровал ее пиво

Режиссер и писательница из Лос-Анджелеса по имени Джессика Эллис рассказала в Twitter забавную историю о том, как она пыталась справиться с жуками-вредителями на своем огороде. По словам девушки, на ее кабачки напали мокрицы, бороться с которыми она решила с помощью пива. Суть в том, что жуки сползаются на запах и в итоге тонут в жидкости.
Но, как оказалось, пиво пришлось по вкусу не только мокрицам. Через пару дней эксперимента Джессика обнаружила, что стаканы с алкоголем, которые она зарывала в земле на грядках, стали пропадать. Она обнаружила их пустыми под кустом голубики. Сначала девушка подумала, что их туда унесло ветром, но на протяжение нескольких ночей, стаканы с пивом продолжали загадочным образом перемещаться.
Правда открылась внезапно: как оказалось, мокрицами в пиве (и сами пивом) начал лакомиться маленький аллигаторовый ящер, который тайно жил в помидорах. Малыш, которого Джессика назвала Грэмом, пристрастился к бесплатному алкоголю с готовыми закусками, а под голубикой ему просто было комфортнее ужинать.