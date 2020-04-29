14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американский журналист вышел в эфир по видеосвязи без штанов (видео)
Пользователи соцсетей осуждать его не стали.
Во время пандемии коронавируса, когда многие люди вынуждены работать из дома, все чаще случаются казусы, связанные с видеосвязью. Особенно страдают от этого журналисты, телеведущие и эксперты, промахи которых видят сразу все.
Несмотря на ошибки своих коллег, 27-летний корреспондент ABC Уилл Рив вышел в прямой эфир передачи Good Morning America без штанов.
Но он ошибся. Сначала все шло по плану, и голые ноги Рива закрывал баннер, но, когда на экран вывели полное изображение корреспондента, зрители увидели, что на нем нет брюк, пишет BuzzFeed News.
Кадры с утренней передачи моментально разлетелись по соцсетям, и Уилл превратился в звезду. Однако пользователи не стали его осуждать, а признались, что именно так, по их мнению, выглядит полностью расслабленный и уверенный в себе человек.
Сам журналист после внезапной славы решил прокомментировать свой утренний образ. Он отметил, что был не в нижнем белье, а в спортивных шортах, так как сразу после эфира собирался на пробежку. Однако свою ошибку он учел и в следующий раз будет более внимательно подходить к внешнему виду.
Екатерина Гура