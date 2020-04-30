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11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети высмеивают маски американских политиков

Не все из чиновников знают, как правильно их носить.

США на данный момент является лидером по количеству зараженных коронавирусом и по количеству погибших. Несмотря на это, многие политики до последнего высказывались против введения карантинных мер и публично игнорировали предписания ВОЗ по ношению медицинских масок в общественных местах и соблюдению безопасной дистанции.

Однако теперь члены Конгресса США все-таки стали приходить на заседания в медицинских масках. Но, судя по всему, не все из них понимают, как должны выглядеть маски и для чего их нужно надевать.

Известный колумнист Алекс Томас собрал в своем Twitter фото американских политиков в масках, которые уже породили немало шуток в соцсетях. К примеру, республиканец Дон Бейер в конце апреля пришел на собрание в самодельной маске, которая очень напоминала колготки и закрывала лишь нос, а его коллега Энджи Грин, наоборот, прикрыла лишь рот.

Республиканец Дон Бейер. “Конгресс должен будет принять резолюцию, объясняющую, как носить маску”
Конгрессмен Джимми Гомез надел сразу две маски.
Энджи Крейг с полумаской.
Эл Грин в патриотичной разноцветной маске.
Стэни Хойер даже не пытался говорить через маску
Звание «лучшая маска» уходит к Пэту Конрою.
Вице-президент США Майк Пенс даже во время визита в клинику решил маску не надевать.

Но американским политикам все еще далеко до президента ЮАР Сирила Рамафоса, который не смог правильно надеть маску перед камерами, и, тем самым, породил новый флешмоб в соцсетях.

Екатерина Гура

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