Пользователи Сети высмеивают маски американских политиков

США на данный момент является лидером по количеству зараженных коронавирусом и по количеству погибших. Несмотря на это, многие политики до последнего высказывались против введения карантинных мер и публично игнорировали предписания ВОЗ по ношению медицинских масок в общественных местах и соблюдению безопасной дистанции.
Однако теперь члены Конгресса США все-таки стали приходить на заседания в медицинских масках. Но, судя по всему, не все из них понимают, как должны выглядеть маски и для чего их нужно надевать.
Известный колумнист Алекс Томас собрал в своем Twitter фото американских политиков в масках, которые уже породили немало шуток в соцсетях. К примеру, республиканец Дон Бейер в конце апреля пришел на собрание в самодельной маске, которая очень напоминала колготки и закрывала лишь нос, а его коллега Энджи Грин, наоборот, прикрыла лишь рот.
Но американским политикам все еще далеко до президента ЮАР Сирила Рамафоса, который не смог правильно надеть маску перед камерами, и, тем самым, породил новый флешмоб в соцсетях.