18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бритни Спирс сожгла тренажерный зал и стала мемом
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38-летняя
Певица записала видео, в котором с невозмутимым выражением лица рассказала о том, что собственноручно сожгла
«Всем привет! Я сейчас нахожусь в своем тренажерном зале. Я не была здесь примерно шесть месяцев, потому что я сожгла его. У меня было две свечи, одно за другим, ну, и я сожгла его. Итак, я здесь, и у меня осталось только два спортивных снаряда, и сейчас я вам покажу, что с ними можно делать», — рассказала Бритни, прежде чем приступить к тренировкам.
В описании к видео певица уточнила, что это была чистая случайность и пожарная сигнализация сработала вовремя, так что, кроме самого помещения, ничего больше не пострадало.
Поклонники порадовались за звезду, но ее невозмутимый вид стал поводом для шуток. Пользователи соцсетей пришли в восторг от того, как Спирс невзначай и без эмоций рассказала о том, что сожгла свой тренажерный зал. И народное творчество уже было не остановить.
Екатерина Гура