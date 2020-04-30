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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бритни Спирс сожгла тренажерный зал и стала мемом

Все из-за ее спокойного выражения лица

38-летняя поп-певица Бритни Спирс в последние годы стала настоящим фанатом спорта. Она много занимается фитнесом и аэробикой и регулярно публикует в Instagram ролики с тренировками из своего личного тренажерного зала.

Но в какой-то момент видео из персонального спортзала перестали появляться в соцсетях Спирс, и только сейчас поклонники узнали причину.

Певица записала видео, в котором с невозмутимым выражением лица рассказала о том, что собственноручно сожгла фитнес-зал.

«Всем привет! Я сейчас нахожусь в своем тренажерном зале. Я не была здесь примерно шесть месяцев, потому что я сожгла его. У меня было две свечи, одно за другим, ну, и я сожгла его. Итак, я здесь, и у меня осталось только два спортивных снаряда, и сейчас я вам покажу, что с ними можно делать», — рассказала Бритни, прежде чем приступить к тренировкам.

Во время загрузки произошла ошибка.

В описании к видео певица уточнила, что это была чистая случайность и пожарная сигнализация сработала вовремя, так что, кроме самого помещения, ничего больше не пострадало.

Поклонники порадовались за звезду, но ее невозмутимый вид стал поводом для шуток. Пользователи соцсетей пришли в восторг от того, как Спирс невзначай и без эмоций рассказала о том, что сожгла свой тренажерный зал. И народное творчество уже было не остановить.

Бритни выходит из своего спортзала
Я просто не могу отойти от того, как Бритни Спирс невозмутимо рассказывает, что сожгла свой домашний тренажерный зал… с помощью двух свечей.
Все нормально
Бритни покидает свой тренажерный зал
Бритни Спирс и ее тренажерный зал

Екатерина Гура

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