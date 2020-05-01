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21:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 1 мая

Школы скоро завершат учебный год, математики предсказали пики эпидемии для федеральных округов, министр Саратовской области ушла в отставку после скандала с масками, а россияне отмечают Праздник весны и труда в самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 01.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 305 595+56 573
Скончалось235 861+5 057
Выздоровело1 040 163+34 051
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Число заразившихся за сутки стало рекордным в России

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В стране за последние сутки зарегистрировано 7933 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. Это максимальное число за все время. Накануне прирост составил 7099 человек. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 114 431, выздоровевших — 13 220.

Снятие ограничений начнется с прогулок и пробежек

Первым делом россиянам разрешат занятия спортом на свежем воздухе и прогулки небольшими группами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но послабления начнутся нескоро: для начала нужно дождаться снижения темпов прироста заразившихся и других показателей.

В Татарстане уже разрешили утренние пробежки. В период с 5 до 7 часов утра и при условии соблюдения дистанции | Источник: РИА "Новости"

Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева ушла в отставку после скандала с закупкой большой партии медицинских масок по 425 рублей за штуку. Прокуратура Саратовской области также добилась отмены закупки медицинских масок за счет бюджета.

Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу

Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев.
Вероника Скворцова
руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)

Скворцова отметила, что после выхода на плато могут происходить колебания в числе заразившихся.

Школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня

Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты.
Сергей Кравцов
министр просвещения

Ученый рассчитал пики эпидемии для федеральных округов

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Математическая модель позволила российским ученым определить пики эпидемии по федеральным округам. Пик пандемии в столице ожидается в ближайшее время. Динамика заболевания в Москве напоминает динамику больших городов Европы и США.

Европа подсчитала убытки от коронавируса

Худшие ожидания оправдываются: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир. Согласно свежим данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года. Такими темпами она упадет на 13% за год, и Европа недосчитается почти 2 трлн евро. И это при том, что еще примерно столько же ей придется потратить на борьбу с вирусом и кризисом.

Трамп заявил, что коронавирус — из китайской лаборатории

Президент США заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. На пресс-конференции в Белом доме он сказал, что власти Китая либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать. Но американская разведка с ним не согласна.

Источник: AFP 2020

Новая Зеландия от коронавируса пострадала меньше многих других стран

В стране с почти пятимиллионным населением с начала пандемии Covid-19 зарегистрировано 1474 случая заражения и 18 смертей. Это самый низкий показатель смертности в отдельно взятой западной стране с развитой системой здравоохранения. Как Новой Зеландии это удалось?

Слежка за соседями и разноцветные QR-коды

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Китай пытается не допустить второй волны коронавируса, принимая для этого меры, которые могут оказаться полезными и в других странах. Среди них — запрет на въезд иностранцев, контроль за перемещением граждан через мобильные приложения, массовое тестирование на COVID-19.

На помощь застрявшим за границей россиянам выделят средства

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся за границей и временно не имеющим возможности вернуться на родину из-за пандемии COVID-19. Средства могут потратить в том числе на продление виз и других документов.

1 мая 2020 года. У этого сторонника КПРФ сегодня прошла своя демонстрация | Источник: AFP 2020

Как россияне отметили 1 Мая в самоизоляции

Эпидемия не помешала россиянам отметить Праздник весны и труда. Больше всего повезло владельцам частных домов и дач. Они традиционно жарили шашлыки и накрывали столы у себя во дворе. Кто-то посвятил день работе на огороде. А самые отважные даже открыли купальный сезон.

Анна Лысенко

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