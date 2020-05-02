15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Исландии появились креативные защитные маски с языками (фото)
Отлично поднимают настроение.
Исландская вязальщица, известная в соцсетях под ником Ирурари Йохансдоттир, создала необычные вязаные защитные маски.
Творения 27-летней мастерицы никому не покажутся скучными. Девушка украсила яркие маски узорами зубов, ртов и вязаными языками.
По словам Ирурари, которая закончила Школу искусств в Глазго, ее 3D-маски — скорее скульптуры, чем утилитарные вещи. Девушка создает их, чтобы поднять настроение окружающим, призвать исландцев быть оптимистичными и не унывать во время пандемии.
Анна Лысенко