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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Исландии появились креативные защитные маски с языками (фото)

Отлично поднимают настроение.

Исландская вязальщица, известная в соцсетях под ником Ирурари Йохансдоттир, создала необычные вязаные защитные маски.

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Творения 27-летней мастерицы никому не покажутся скучными. Девушка украсила яркие маски узорами зубов, ртов и вязаными языками.

По словам Ирурари, которая закончила Школу искусств в Глазго, ее 3D-маски — скорее скульптуры, чем утилитарные вещи. Девушка создает их, чтобы поднять настроение окружающим, призвать исландцев быть оптимистичными и не унывать во время пандемии.

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Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
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