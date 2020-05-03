Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
22День работников скорой медицинской помощи в России
17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Европейцев призвали есть стейки, картошку и сыр

Так производители пытаются спасти невостребованные продукты.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 451 259+84 545
Скончалось244 295+4 950
Выздоровело1 101 574+40 872
Идёт загрузка
Источник: AP 2020
Читайте также
Экономика еврозоны показала самое большое падение за 25 лет наблюдений

Фермеры призвали европейцев есть стейки, картошку и сыр, что во время порожденного пандемией кризиса поможет избавиться от излишков продукции.

В противном случае товары, которые обычно шли в рестораны и отели, придется утилизировать, сообщает Daily Mail.

Французские фермеры призывают «делать все возможное ради сыра», а вот бельгийцам предлагают съедать каждую неделю дополнительную порцию картошки фри. В стране скопилось 750 тысяч тонн невостребованного картофеля.

В Великобритании Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства начал кампанию в соцсетях по популяризации стейков, чтобы попытаться уменьшить избыток говядины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно свежим данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года. Такими темпами она упадет на 13% за год, и Европа недосчитается почти 2 трлн евро. И это при том, что еще примерно столько же ей придется потратить на борьбу с вирусом и кризисом.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Рекомендации по безопасной доставке еды на дом
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 03.05
В России впервые выявили более 10 000 случаев заражения COVID-19
Роспотребнадзор не исключает продления антивирусных ограничений
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом
Песков: Путин продолжит работу в условиях ограничений
Студенты-медики бьют тревогу из-за практики
Ученые «отложили» окончание эпидемии коронавируса в России
Здоровье
10 ложных аллергенов, которых вы боитесь зря Растения, продукты и даже физические явления, которые незаслуженно называют самыми страшными аллергенами.
Hi-Tech
Хитрые способы сэкономить на AliExpress Собрали лучшее!
Авто
Самый противоречивый автомобиль из США: будет третья модель Компания Bollinger Motors еще не начала выпуск своего первого автомобиля, а уже заявила о создании третьей по счету модели
Кино
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии По словам народной артистки, у нее обнаружена двусторонняя пневмония, однако она продолжает лечение дома
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
«Куколки»: в сети умиляются дочкам 80-летнего Виторгана Поклонники уверены, что Этель и Клара растут настоящими красавицами
Леди
Дочь Брежневой похвасталась красивыми ногами на снимке в бикини Соня Киперман на новых кадрах нежится в лучах солнца.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь