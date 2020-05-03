17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Европейцев призвали есть стейки, картошку и сыр
Так производители пытаются спасти невостребованные продукты.
Фермеры призвали европейцев есть стейки, картошку и сыр, что во время порожденного пандемией кризиса поможет избавиться от излишков продукции.
В противном случае товары, которые обычно шли в рестораны и отели, придется утилизировать, сообщает Daily Mail.
Французские фермеры призывают «делать все возможное ради сыра», а вот бельгийцам предлагают съедать каждую неделю дополнительную порцию картошки фри. В стране скопилось 750 тысяч тонн невостребованного картофеля.
В Великобритании Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства начал кампанию в соцсетях по популяризации стейков, чтобы попытаться уменьшить избыток говядины.
Согласно свежим данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года. Такими темпами она упадет на 13% за год, и Европа недосчитается почти 2 трлн евро. И это при том, что еще примерно столько же ей придется потратить на борьбу с вирусом и кризисом.
Анна Лысенко