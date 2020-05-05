17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях появились мемы о чипировании россиян
Один из основателей Microsoft снова стал жертвой теорий заговора.
Российские пользователи соцсетей массово шутят о том, что Билл Гейтс «готовится» вживлять всем чипы.
Шутки буквально наводнили Сеть после того, как несколько знаменитостей прокомментировали конспирологические теории о появлении коронавируса COVID-19 и его «связи» с вышками сотовой связи 5G. Среди них телеведущая Виктория Боня, Никита Михалков и другие.
В одной из теорий конспирологов речь идет о том, что коронавирус изобрел якобы сам Билл Гейтс. И теперь под видом борьбы с вирусом он «желает» вживить чипы миллиардам человек по всему миру, чтобы контролировать население.
Это далеко не первая попытка конспирологов «уличить» одного из создателей компании Microsoft в «злодейских» планах. Как и раньше, россияне отреагировали на нее шутками.
Анна Лысенко