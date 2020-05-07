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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые предсказали появление пауков-каннибалов

Животные будут поедать друг друга в борьбе за ресурсы.

Обитающие в Арктике пауки Pardosa lapponica могут стать каннибалами, если их популяция сильно увеличится.

К такому выводу пришли американские ученые в статье, опубликованной в Journal of Animal Ecology.

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Биологи исследовали поведение самок пауков в течение одного лета на Аляске. Поскольку с глобальным потеплением арктическое лето длится дольше, у пауков теперь более благоприятные условия для размножения. В будущем их количество вырастет, прогнозируют ученые.

Но в борьбе за пищу пауки рано или поздно начинают сами регулировать размер популяции, поедая конкурентов. Поэтому до взрослого возраста доживает только небольшой процент.

Используя изотопный анализ, исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали рацион самок пауков. Он показал, что патологический сдвиг в рационе в сторону каннибализма произошел после увеличения плотности популяции.

Но исследование также показало, что пауки-каннибалы живут меньше, чем их сородичи с более привычной диетой.

Анна Лысенко

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