12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые предсказали появление пауков-каннибалов
Животные будут поедать друг друга в борьбе за ресурсы.
Обитающие в Арктике пауки Pardosa lapponica могут стать каннибалами, если их популяция сильно увеличится.
К такому выводу пришли американские ученые в статье, опубликованной в Journal of Animal Ecology.
Биологи исследовали поведение самок пауков в течение одного лета на Аляске. Поскольку с глобальным потеплением арктическое лето длится дольше, у пауков теперь более благоприятные условия для размножения. В будущем их количество вырастет, прогнозируют ученые.
Но в борьбе за пищу пауки рано или поздно начинают сами регулировать размер популяции, поедая конкурентов. Поэтому до взрослого возраста доживает только небольшой процент.
Используя изотопный анализ, исследователи из Вашингтонского университета в
Но исследование также показало, что
Анна Лысенко