20:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 7 мая
В Москве продлили режим изоляции, ношение масок для некоторых регионов России становится обязательным, а работа парикмахерских полностью изменится.
За последние сутки в стране подтвержден 11 231 случай коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 177 160 человек во всех регионах страны. Таким образом, Россия остается на пятом месте в мире. Больше случаев COVID-19 выявлено только в США, Испании, Италии и Великобритании.
Согласно указу мэра, до 31 мая в столице запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, салоны красоты, торговые и
Ученые Гарвардского университета в США и Университета Данкук в Южной Корее обнаружили несколько генетических разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, отличающихся друг от друга нуклеотидными последовательностями в
Однако пока неизвестно, связано ли это разнообразие вирусов с исходом заболевания COVID-19 и может ли повлиять на разработку вакцины.
Врач одной из французских больниц заявил, что в конце декабря у него на лечении был пациент с COVID-19. О симптомах коронавируса у пациентов за несколько недель до начала пандемии говорили и в Калифорнии.
Если положительный тест у французского «раннего» пациента подтвердится, это значит, что коронавирус мог оказаться в Европе на месяц раньше, чем считали в ВОЗ.
Один из самых известных российских монастырей —
Ношение масок в общественных местах становится обязательным для некоторых регионов России. В них вводят так называемый «масочный режим». Цель, естественно, все та же — не допустить распространения коронавирусной инфекции. При этом подразумевается, что за игнорирование такого режима будут штрафы. У людей же продолжают сохраняться вопросы по поводу данного средства защиты.
Корреспондент «АиФ» поговорила с двумя пациентами, победившими COVID-19, и двумя докторами, борющимися с этим вирусом. Те, кто уже столкнулся с COVID-19, предупреждают: болезнь очень коварная и заразная.
Контактировать с другими людьми опасно. Заразиться можно очень быстро. Есть категория людей, чьё состояние очень быстро ухудшается на фоне хронических заболеваний
сердечно-сосудистойсистемы, сахарного диабета. Приехал вроде нормальный, через два часа ему нужен кислород, сам дышать не может. Так что лучше не рисковать.
Об изменениях, ожидающих эту сферу, можно судить на примере стран, где парикмахеры уже возобновили работу. К примеру, в Германии и мастер, и клиент все время должны находиться в масках. Мытье головы обязательно, перчатки для парикмахера — тоже.
Лицом к лицу разговаривать нельзя: все переговоры по поводу цвета волос и длины надо вести только через зеркало, да и то по минимуму.
ВЦИОМ провел опрос о том, какие появившиеся
42% респондентов хотят сохранить право работать на удаленке. Еще 37% выбрали возможность дополнительного