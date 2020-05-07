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20:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 7 мая

В Москве продлили режим изоляции, ношение масок для некоторых регионов России становится обязательным, а работа парикмахерских полностью изменится.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 07.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 809 180+87 401
Скончалось266 432+5 945
Выздоровело1 265 307+38 650
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Женщина машет жителям и сиделкам дома престарелых. Благодаря акции «Проблеск надежды» в немецком Тифенорте 77 изолированных постояльцев дома смогли отправить свои пожелания миру на воздушных шариках | Источник: AP 2020

Россия вышла на пятое место в мире по числу случаев COVID-19

За последние сутки в стране подтвержден 11 231 случай коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 177 160 человек во всех регионах страны. Таким образом, Россия остается на пятом месте в мире. Больше случаев COVID-19 выявлено только в США, Испании, Италии и Великобритании.

Режим изоляции в Москве продлили до 31 мая

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Согласно указу мэра, до 31 мая в столице запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, салоны красоты, торговые и фитнес-центры, парки. Ранее оформленные рабочие пропуска продлеваются автоматически.

Обнаружены новые разновидности коронавируса

Ученые Гарвардского университета в США и Университета Данкук в Южной Корее обнаружили несколько генетических разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, отличающихся друг от друга нуклеотидными последовательностями в РНК-геномах.

Однако пока неизвестно, связано ли это разнообразие вирусов с исходом заболевания COVID-19 и может ли повлиять на разработку вакцины.

Канадский гусь в опустевшем районе Кэнэри-Уорф в лондонском Сити | Источник: AP 2020

Во Франции заявили о первом случае COVID-19 еще в прошлом году

Врач одной из французских больниц заявил, что в конце декабря у него на лечении был пациент с COVID-19. О симптомах коронавируса у пациентов за несколько недель до начала пандемии говорили и в Калифорнии.

Если положительный тест у французского «раннего» пациента подтвердится, это значит, что коронавирус мог оказаться в Европе на месяц раньше, чем считали в ВОЗ.

Как известный монастырь чуть не записали в «ковид-диссиденты»

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Один из самых известных российских монастырей — Свято-Пафнутьев Боровский — оказался в центре скандала. Монахи уверяют, что их хотели записать больными коронавирусом еще до сдачи анализов. Возник конфликт с местными властями. В Калужской епархии заявляют, что он уже улажен.

Масочный режим

Ношение масок в общественных местах становится обязательным для некоторых регионов России. В них вводят так называемый «масочный режим». Цель, естественно, все та же — не допустить распространения коронавирусной инфекции. При этом подразумевается, что за игнорирование такого режима будут штрафы. У людей же продолжают сохраняться вопросы по поводу данного средства защиты.

Дети на ступенях копии здания Капитолия США в Парке Мира в Пекине | Источник: AP 2020

Не испытывайте судьбу

Корреспондент «АиФ» поговорила с двумя пациентами, победившими COVID-19, и двумя докторами, борющимися с этим вирусом. Те, кто уже столкнулся с COVID-19, предупреждают: болезнь очень коварная и заразная.

Контактировать с другими людьми опасно. Заразиться можно очень быстро. Есть категория людей, чьё состояние очень быстро ухудшается на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Приехал вроде нормальный, через два часа ему нужен кислород, сам дышать не может. Так что лучше не рисковать.
Фади Ауде
врач 31-й больницы в Москве

Как поменяется работа парикмахерских после карантина

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Об изменениях, ожидающих эту сферу, можно судить на примере стран, где парикмахеры уже возобновили работу. К примеру, в Германии и мастер, и клиент все время должны находиться в масках. Мытье головы обязательно, перчатки для парикмахера — тоже.

Лицом к лицу разговаривать нельзя: все переговоры по поводу цвета волос и длины надо вести только через зеркало, да и то по минимуму.

Россияне хотят сохранить право работать из дома

ВЦИОМ провел опрос о том, какие появившиеся из-за коронавируса нововведения нужно сохранить и после пандемии. Больше всего россиян высказались за развитие госуслуг онлайн (52% опрошенных).

42% респондентов хотят сохранить право работать на удаленке. Еще 37% выбрали возможность дополнительного онлайн-образования для взрослых.

Справка
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